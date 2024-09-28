Качество зерна оставляет желать лучшего

Впрочем, проблемы начались еще весной – во время сева. Посевная стартовала позже обычного срока из-за мощного паводка. Многие поля стояли затопленными почти до начала июня, так что сеять пришлось летом. Соответственно, сдвинулись и сроки созревания сельхозкультур.

Приступить к уборке удалось только в третьей декаде августа. И как назло в центральных и северных районах области, где сосредоточена основная часть зернового клина, начались проливные дожди. Выйти в поле удалось лишь неделю назад. Сейчас, когда в регионе начались ночные заморозки, выработка упала, комбайны выходят на ниву ближе к обеду.

– Посевные площади в этом году составили 5,2 миллио­на гектаров. На сегодняшний день обмолочено 3 миллиона 49 тысяч. Самые высокие показатели урожайности – на юге. Полностью завершили жатву в Джангельдинском районе, но в этой местности небольшие посевы, здесь сосредоточены в основном пастбища и сенокосы. На финишной прямой Наурзумский, Аулиекольский и Амангельдинский районы, а также Аркалык, где убрано от 87 до 96%. В северной и центральной частях региона уборочная в разгаре: в среднем посевной клин обмолочен на 60%, – рассказал главный специалист облсельхоз­управления Кенжегазы Жумандыков.

Надо сказать, уборочная выдала костанайским аграриям очень неприятный сюрприз. Еще в конце лета аграрии могли говорить о хороших видах на урожай, но во время обмолота выяснилось, что все совсем не так, как кажется.

– Смотришь, по колосу – урожайность 15 центнеров с гектара, начинаешь убирать – 10. Качество зерна тоже не везде хорошее. Примерно 80% пшеницы пойдет четвертым-пятым классом. Почему так произошло? Погодные условия. Много осадков. Тот, кто своевременно провел фунгицидные обработки против болезней, тот сегодня имеет и клейковину, и натуру, и урожай. Есть отдельные хлеборобы, которые берут по 35–40 центнеров на круг. Но таковых немного, – рассказал специалист.

Сейчас аграриев беспокоит и ценовой вопрос. Прод­корпорация пока готова покупать зерно только третьего класса, предлагая за тонну от 85 тыс. до 105 тыс. тенге в зависимости от клейковины и натуры. Но учитывая, что пшеница в этом году по большей части уродилась четвертого класса, хлеборобы по-прежнему находятся в подвешенном состоянии.

Ну, а пока все пребывают в ожидании, некоторые фермеры вынуждены продавать пшеницу нового урожая мельницам по 50–60 тыс. тенге за тонну, при том, что ее себестоимость обходится в 70 тыс. У многих по-прежнему не закрыты финансовые обязательства еще с прошлого года, когда из-за критической ситуации долги плавно перешли на год нынешний.