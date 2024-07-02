Как будут передвигаться по городу астанчане в период саммита ШОС

Столица
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Изменятся маршруты нескольких автобусов, а также будут ограничения на некоторых улицах города, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат столицы

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

4 июля временно меняется схема маршрутов №№ 3, 4, 4А, 14, 19, 40, 21, 29, 29А, 32, 43, 50, 66, 84, 202.

В дни проведения саммита Шанхайской организации сотрудничества общественный транспорт будет работать в штатном режиме. График работы с 06:00 до 23:30 часов. Также планируются мероприятия по ограничению движения пассажирского транспорта в районе «Дворца независимости» -  квадрата улиц пр.Тауельсиздик – ул. Ж. Нажимеденова – ул. А.Байтурсынова – ул. К. Аманжолова.

С измененными схемами данных маршрутов можно ознакомиться в Taplink Instagram @cts_kz.

Что касается водителей, то для них следующая информация: со 2-го по 4 июля запрещается пользоваться парковками возле жилых комплексов, которые расположены вдоль проспекта Мангилик ел, улиц Достык, Туркестан, Кунаева и проспекта Кабанбай батыра.

При этом парковать машины внутри дворов или на параллельных/прилегающих к выше обозначенным улицам не запрещается.

Также в эти дни вдоль данных улиц общественный транспорт курсировать не будет. Жителям будут предложены альтернативные маршруты, которые опубликуют в социальных сетях «CTS».

Кроме того, в связи с проведением саммита ШОС планируется временное ограничение движения автотранспортных средств на следующих участках дорог:

3 июля с 18.00 до 22.00 часов – по ул. Бокейхана от ул. Керей-Жанибек хандар до моста по ул. Сыганак (М-3);

4 июля с 09.00 до 19.00 часов – по ул. Нажимеденова от пр. Тауелсиздик до ул. Аманжолова, далее по ул. Аманжолова до ул. Байтурсынова и по Байтурсынова до пр. Тауелсиздик.

В остальное время ограничение движения будут осуществляться при сопровождении участников саммита ШОС.

Власти города просят жителей отнестись с пониманием к усиленному режиму безопасности.

#Астана #ШОС #дороги #автобусы #парковки

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