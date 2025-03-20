Как будут работать ЦОНы и спецЦОНы в предстоящие праздничные дни

Госкорпорация «Правительство для граждан» предоставила график работы ЦОНов и СпецЦОНов в дни празднования Наурыз, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Нерабочими днями в ЦОНах и спецЦОНах будут 21, 22, 23 и 24 марта.

Вторник, 25 марта, будет рабочим днем для дежурных ЦОНов и спецЦОНов. Прием посетителей – с 09:00 до 13:00.

Напомним, выходными днями в Казахстане объявлены 21-25 марта.

Актуальный список дежурных ЦОНов и спецЦОНов можно найти на официальной странице Государственной корпорации в Instagram, а также узнать по номеру 1414.