Как будут улучшать качество интернета в Казахстане

Планы по улучшению качества интернета, развитию инфраструктуры связи и новых цифровых продуктов обсуждали в правительстве, передает Kazpravda.kz со ссылкой на UKIMET .

Фото: t.me/UKIMET

Под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова состоялось заседание Комиссии при президенте по вопросам внедрения цифровизации.

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин рассказал о ходе разработки Национального проекта "Доступный Интернет" на 2023-2027 годы.

Планируется широкомасштабная работа по подключению городов и сел к высокоскоростному интернету, протяжка и прокладка, а также монтаж волоконно-оптических линий связи вдоль республиканских и первостепенных областных дорог и внедрение сетей 5G.

Министр также доложил о ходе оцифровки данных государственных органов в рамках поручения главы государства по дебюрократизации госаппарата и внедрения цифровых статистических регистров, что позволит повысить точность ведения госстатистики и оказания госуслуг.

Алихан Смаилов поручил в месячный срок доработать нацпроект "Доступный Интернет" и согласовать его с другими госорганами, а также подчеркнул необходимость обеспечить 100% защиту информации при модернизации баз данных.