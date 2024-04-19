Механизм компенсации утраченного имущества обсудили в штабе по противодействию паводкам

Правительство, Паводки
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Заместитель премьер-министра РК Канат Бозумбаев поручил профильным министерствам в двухдневный срок разработать алгоритм возмещения ущерба за утраченное либо испорченное из-за паводков имущество первой необходимости, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства 

Фото: пресс-служба правительства

В перечень такого имущества входят предметы для хранения и приготовления пищи, предметы мебели для приема пищи, предметы мебели для сна, предметы средств информирования граждан, предметы средств водоснабжения и отопления. 

Выплата этой компенсации будет осуществляться местными исполнительными органами из бюджетных и внебюджетных средств.

Ранее правительство РК опубликовало Памятку – на какую помощь от государства могут рассчитывать граждане, пострадавшие от паводков. 

Кроме этого, по поручению Каната Бозумбаева в течение двух дней будет разработан алгоритм оказания финансовой помощи пострадавшим от большой воды владельцам посевных земель и сельхозтоваропроизводителям.

#ущерб #паводки #Правительство #имущество #Бозумбаев

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