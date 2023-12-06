Как не допустить давления на бизнес, рассказал генпрокурор

В этой связи Генпрокуратурой принят ряд конкретных шагов и мер, сообщил Берик Асылов

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Руководитель главного надзорного ведомства страны назвал первоочередной задачей Генпрокуратуры ограждение бизнеса от незаконного вмешательства чиновников и вовлечения предпринимателей в орбиту уголовного преследования.

- В частности, в сентябре прошлого года мною всем органам уголовного преследования направлено специальное указание, которое стало барьером от незаконного уголовного преследования предпринимателей, - отметил Берик Асылов.

По его словам, искоренена практика регистрации уголовных дел в отношении бизнеса, основанных на вероятностном заключении специалиста-криминалиста о признаках незаконно полученного дохода или ущерба.

По инициативе ГП в законодательстве предусмотрена норма, что материалы по итогам налоговых проверок и финансового аудита в органы следствия направляются только после полной реализации субъектами бизнеса права на обжалование, в том числе в суде, актов уполномоченных органов.

- Прокуроры сейчас проверяют законность начала досудебного расследования в течение 24 часов после регистрации. В итоге мы видим, что в отношении предпринимателей теперь возбуждается в три раза меньше уголовных дел, - сказал генпрокурор.

Также ГП последовательно принимаются меры по снижению давления на бизнес со стороны конт­рольно-надзорных органов.

Как сообщил Берик Асылов, в этой работе прокуроры активно применяют цифровые технологии, которые позволяют действовать на опережение. Это системы «Единый реестр субъектов и объектов проверок» (ЕРСОП) и «Единый реестр административных правонарушений» (ЕРАП), которые помогают пресекать и выявлять незаконные проверки и адмштрафы.

Продолжают круглосуточно работать мобильные группы органов прокуратуры по защите бизнеса. В этом году ими отработано более 2 тысяч сообщений, и каждое пятое подтвердилось.

Системные проблемы наблюдаются в сферах госзакупок, архитектуры и земельных отношений. ГП работает над их устранением.

По прокурорским актам отменены админинстративные штрафы на полмиллиарда тенге и порядка 100 незаконных проверок. Еще 5 700 проверок пресечено до назначения.

По словам генпрокурора, выявление нарушений – не самоцель. Он заверил, что главный надзорный орган страны и дальше будет обсуждать с бизнес-сообществом имеющиеся проблемы и вырабатывать решения по совершенствованию правового регулирования в этой сфере.

Ранее на сайте ГП был запущен новый сервис для предпринимателей и инвесторов «Улучшим законы вместе».