Улучшить законы вместе призвала бизнесменов и инвесторов Генпрокуратура

Экономика
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

На сайте генеральной прокуратуры РК запущен новый сервис для предпринимателей и инвесторов «Улучшим законы вместе», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ГП

Фото: Kazpravda.kz

Сервис позволяет предпринимателям и инвесторам сообщать в Генпрокуратуру о нормах, мешающих вести, развивать бизнес либо инвестиционную деятельность.

Для внесения предложений по улучшению законов надо на сайте генеральной прокуратуры РК (ЭЦП не нужно) выбрать ссылку «Улучшим законы вместе», заполнить формуляр для предложений и подтвердить.

В течение 7 рабочих дней предложение будет рассмотрено с отображением результата.

#Генпрокуратура #бизнес #инвесторы #законы

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