Как очистить репутацию нации? – сенатор Нурторе Жусип

Сенат, Мнения, Культура и общество
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Тусупбекова Лаура
корреспондент
Буланова Наталия
выпускающий редактор

Депутат Сената Нурторе Жусип в озвученном на пленарном заседании депутатском запросе выразил тревогу духовным уровнем и ложными ценностями казахстанцев, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Фото: almaty.tv

«У казахов есть поговорка – как только казан остается без крышки, тут и собака теряет совесть. В прошлом году мы были свидетелями, как наши жители жадно разбирали овощи и фрукты из Таджикистана, что вызвало шквал негодования. Мы видели, как перед новым годом буквально за минуту разобрали шоколадную елку. Это видео набирает тысячи просмотров в международных пабликах. Так это наш культурный уровень? Чего мы достигли? А в чем причина таких не совсем приличных ситуаций? (перевод с казахского языка – прим. автора)», - задался вопросами сенатор.

Нурторе Жусип отметил, что при этом казахстанцы отнюдь не голодают.

«Нельзя сказать, что мы голодаем. А сказать, что сыты, не дают такого рода неприятные картины. Как мы могли дойти до такого именно сегодня, живя в сытости? Прежде всего, это воспитание. В нашей стране неправильно поставлен вопрос воспитания. Воспитание в семье осталось в стороне. Куда делись древние запреты – не трогать чужое, даже если это бесплатно! Неужели мудрость нашего народа, заключенная в трех словах – стыдно, непристойно, жалко - потеряла смысл? У казахов есть понятие "невоспитанный" - очень тяжелое обвинение для любого человека», - сказал депутат. 

Также сенатор задался вопросом – что делать с запятнанной репутацией нации?

«Как ее очистить? Наряду с воспитанием, культура должна быть правильной. Без культуры мир пуст, говорил Абай. За годы независимости государство провело работу по повышению культурного уровня, расширению нашего познания. Конечная цель этой работы, начиная с программы «Культурное наследие», и заканчивая «Рухани жангыру», заключалась в пробуждении людского сознания и возрождении исторической памяти. Все это правильно. Меры, необходимые для развития страны. Но значит ли это, что на этом дело закончено? Каковы ценности справедливого Казахстана? Какие обществу нужны ценности? Говорим: независимость – это ценность, семья – ценность, земля, язык, традиции, культура – ценности. Президент выдвинул идеи "совершенный человек – честный гражданин". Это же тоже ценность! Кто все это систематизирует? Сказанное не должно оставаться там, где оно прозвучало. Когда будет создана такая система ценностей для нашей 20-миллионной страны?» - высказался Нурторе Жусип.

Депутат считает, что пришло время обратить пристальное внимание на вопрос воспитания подрастающего поколения и повышения уровня культуры.

«Невежество приведет к бесчеловечности. Поэтому считаю необходимым совершенствовать ценностные ориентиры всех, особенно молодого поколения, приложить максимум усилий к привитию трудолюбия, знаний, особое внимание уделить семейному, культурному воспитанию», - заключил сенатор.

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