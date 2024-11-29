Как попадают на «Оскар»?

Режиссер сейчас находится в США, чтобы продвигать свою картину в этой стране. Как сообщила продюсер «Бауырына салу» Анна Качко, в лонг-листе, кроме нашего, еще более 80 картин из разных стран. 17 декабря будет известен шорт-лист из 15 картин, а в январе мы узнаем названия пяти лент, которые будут бороться за «Оскар» в номинации «Лучший зарубежный фильм». Церемония награждения состоится 2 марта в Лос-Анджелесе.

Соцсети и некоторые СМИ пишут, что «Бауырына салу» может стать вторым фильмом в истории Казахстана, который представит нашу страну на «Оскаре». В 2008 году за победу в этой же номинации боролась картина «Монгол». На самом деле Казахстан с момента появления Национального оскаровского комитета в 2006 году представлял на «Оскар» не менее десятка своих картин. Самая первая из них была выдвинута от независимого Казахстана еще до появления этой общественной организации. Это попавшая в 1992 году в лонг-лист «Оскара» работа Ардака Амиркулова – историческая драма «Гибель Отрара».

– Потом случилась большая пауза – поч­ти в полтора десятка лет, и в 2006-м у нас был создан Национальный оскаровский комитет, в который вошла и я тоже, – рассказывает киновед Гульнара Абикеева.

Эта организация утверждается американской стороной по нашему запросу, и в нее должны входить ведущие кинодея­тели страны, но никак не чиновники. В 2007 году Гульнара Сарсенова подала на «Оскар» картину «Монгол», продюсером которой она была. Из-за статуса «Монгола» за него не болела ни одна страна. Это казахская картина, но не про казахов, снимал российский режиссер Сергей Бодров, но не про русских, про монгольского средневекового лидера Чингисхана, но не от Монголии. В этом смысле картина чуть-чуть подвисла, и тем не менее она попала в шорт-лист, что является большим достижением Гульнары Сарсеновой, полетевшей в Штаты продвигать картину.

Буквально через год в шорт-лист «Оскара» попала «Келин» Ермека Турсунова, но он не ездил ее продвигать – почему, не помню. Словом, начиная с 2008 года Казахстан каждый год отправлял свои картины на премию «Оскар», и только в 2023 году случился скандал. Хороших картин было много, но оскаровская комиссия Казахстана почему-то ни одну из них не посчитала годной для этого. У нас, на мой взгляд, очень плохо с общественными организациями. Дело в том, что предыдущие лет пять номинирование от Казахстана на «Оскар» шло через Союз кинематографистов, который сейчас находится в каком-то непонятном состоянии, а до этого – через киностудию «Казахфильм», но там сейчас руководители меняются очень часто. В этом году инициативу на себя взял президент ОО «Национальная киноакадемия» Рашид Нугманов. Он возродил премию «Тулпар», присуждаемую лучшим работам отечественного кино, и организовал голосование, по итогам которого победителем вышла картина «Бауырына салу», и она сегодня отправлена бороться за «Оскар». Это очень сильная работа. То, что режиссер находится сейчас в США, чтобы продвигать свою картину, – просто здорово! Туда отправляют свои картины все страны, где производятся фильмы. Все они претендуют на то, чтобы именно их картину назвали лучшим фильмом на иностранном языке.

Первое условие для попадания в шорт-лист – члены американской киноакадемии должны посмотреть картину. Но как их заставить посмотреть почти сотню зарубежных картин, если они все ориентированы на американское кино – им нужно посмотреть еще 20–30 своих картин в разных номинациях? Чтобы добиться этого, применяются разные механизмы. Очень многое зависит, например, от рекламы фестиваля, который проводится накануне в Торонто. Сейчас еще есть небольшой фестиваль в Лос-Анджелесе, который проводит уроженка Кыргызстана Асель Шерниязова. Он называется Фестиваль азиатского кино в Лос-Анджелесе. Это тоже возможность пригласить членов киноакадемии на просмотр.

Картина «Бауырына салу» участвовала в фестивале в Сан-Себастьяне (Испания), получала призы, но все равно – чтобы заметили казахский фильм, нужна большая работа со стороны режиссера или продюсера. Предполагаю, что режиссеру помогает сейчас имеющая большой международный опыт продюсер картины Анна Качко.

В «Бауырына салу», казалось бы, рассказана чисто казахская история о том, как мальчика, согласно национальным традициям, отдали на воспитание бабушке. Однако она вызвала живой интерес у зрителей тех стран, где побывала, – всегда находился человек, который утверждал, что он пережил в детстве то же самое.

– У каждого человека есть какая-то болевая точка, – говорит Гульнара Абикеева, объясняя феномен картины. – Обида на что-то или кого-то: на родителей, на жизнь, на отсутствие любви... И мне кажется, любой человек по праву рождения обладает или должен обладать уверенностью, что родители его любят и принимают таким, какой есть, несмотря на недостатки или, наоборот, заслуги и достоинства. Счастье детства в этом, наверное, и заключается.

«Баурына салу» говорит о том, насколько иной раз могут быть жестокими испокон веков идущие национальные традиции. Да, бабушка любила Ерсултана, но вот она умерла, а он еще подросток. Возвращается к биологическим родителям и видит, что родители больше любят младшего сына.

Картина ведь начинается с того, что мальчик тяжело работает на каком-то солевом прииске. Другие подростки – тоже, но только у него цель заработать деньги и поехать к родителям. А потом, когда он, наконец, оказывается у них, то изо всех сил старается доказать, что он достоин их любви. За коровами убирает, за лошадьми чистит… Но, как бы ни старался, родительскую любовь, которой он так жаждет, не получает. Мне кажется, сила «Бауырына салу» в том, что она очень тонко передает боль человека. Она может быть связана не только с родителями, но и с отношениями между мужчиной и женщиной, работодателем и подчиненным... Не каждой картине это удается сделать, и не имеет значения, казахская это история или не казахская.