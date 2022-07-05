Фото пресс-службы акимата Нур-Султана
Общество
Как проведут "Курбан айт" в Нур-Султане

В этом году «Курбан айт» в Казахстане пройдет с 9 по 11 июля. С утра в первый день священного праздника в мечетях столицы состоится «Айт намазы». Об этом на онлайн брифинге сообщил руководитель управления по делам религии города Нурдаулет Альмуханов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу акимата Нур-Султана.

Сообщается, что в мечетях города утром 9 июля состоится «Айт намазы». Жертвоприношение в закрепленных местах забоя скота в Нур-Султане осуществляется с 8.00 до 18.00 часов. Также сделать это можно будет и онлайн через сайт Духовного управления мусульман Казахстана «QURBAN2022.kz».

Для забоя скота были определены следующие места:

район «Байқоңыр»:

1. рынок «Жайлау», шоссе Алаш, ул. Ц 313;

2. рынок «Big Шанхай», шоссе Алаш 34/6 (за рынком «Көк базар»);

3. рынок «Шопан ата», (между рынком «Рубиком» и «Әмір»);

4. рынок «Баракат», ул. А 369, №10 здание;

5. к/х «Шаушен», шоссе Алаш, 136 Б;

6. к/х «Темеш», дорога Объездная 229,1а.

район «Сарыарқа»:

Универсальный рынок «Ұлжан», (бывший рынок «Саянур»), пр. Н. Тлендиева, 24.

Жертвенное мясо полностью будет распределено нуждающимся в помощи.

В дни празднования «Курбан айт» круглосуточно будет работать Call-center «109» для информирования населения о жертвоприношениях и других актуальных вопросах, добавили в акимате.

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