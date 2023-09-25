Как распознать абьюз в отношениях

Психолог Раушан Кульманова рассказала о признаках абьюзивных отношений в паре и о том, как выйти из них.

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Абьюз, по словам психолога – это отношения, строящиеся на психологическом насилии. В них всегда есть тот, у кого больше власти. Так, этим отношениям характерно доминантное поведение.

Манипулирование властью выражается в том, что абьюзер может запрещать общение с друзьями, допрашивать партнера, почему он задержался, с кем он был. Он может быть ревнив и сам создает конфликтные ситуации. Замечания доминирующего партнера всегда носят уничижающий, оскорбительный характер.

35-летняя мама троих детей Алия признается, что оставила работу ради благополучия семьи, а теперь она ждет, когда закончится отпуск по уходу за ребенком, чтобы начать работать и снова обрести финансовую независимость.

«Мы с супругом договорились, что я буду заниматься детьми и домом, а теперь у меня нет своих денег, все деньги только у него. Я, например, должна обосновывать супругу, почему мне нужно больше денег на поездку, если планирую использовать такси по городу, а не автобус», – признается женщина.

«Есть еще один такой аспект, который называют финансовым абьюзом, когда партнера ограничивают в доступе к финансовым средствам. Делают так, чтобы жертва была экономически зависимой от него. Просят не работать, находиться дома, заботиться о семье и тогда человек попадает в экономическую зависимость от партнера. Если абьюзеру что-то не нравится, он может наказывать, ограничивая в деньгах, например, что-то не купить, оставить без еды, питья, но это в сложных случаях», – пояснила Раушан Кульманова.

Как сказала психолог, абьюзер – это не всегда мужчина, женщина тоже может быть абьюзером. Абьюзер не имеет пола.

Она пояснила, что распознать абьюз в начале отношений сложно тем людям, у которых размытые границы, они легко поддаются влиянию абьюзера. К тому же, как поясняет психолог, абьюзер зачастую – искусный манипулятор и жертве сложно заметить, что она попала под его чары.

Раушан Кульманова, психолог

«Но и жертва выросла в условиях, когда она сама видела такие отношения, либо сама подвергалась им, и привыкла к этому. То есть она настолько находится в сильной зависимости, что и находит себе таких вот абьюзеров», – поясняет эксперт.

Таким образом, абьюзер и жертва всегда находят друг друга, считает психолог.

По словам Кульмановой, жертва замечает, что с ней что-то не так уже на последних стадиях, когда человек распускает руки. Жертва со временем истощается, не может находиться с обидчиком, чувствует усталость и разбитость, потому что манипулятор применяет техники газлайтинга. То есть отрицает реальность, используя такие фразы, как: «Тебе показалось, «Я этого не говорил», «Да я пошутил», «Я не это имел ввиду» и т.д. и жертва начинает верить в это.

24-летняя Анель после разрыва с парнем осознала, что в их отношениях был абьюз.

«С его стороны была постоянная необоснованная ревность, я не могла выйти в кафе с коллегами без ссоры с ним. Мы постоянно ругались. Я не успокаивала его, а я подливала масла в огонь, обвиняя в ответ. Однажды он очень крепко схватил меня за руку, оставив синяки. Я ушла от него. Думаю, там, где абьюз, ни один из партнеров не будет проявлять уважение», – считает молодая девушка.

«Искусные абьюзеры при людях могут вести себя по-другому, вести себя вежливо, с заботой, с любовью. На начальных этапах отношений, они так и относятся. Но если немного приглядеться, то под соусом заботы и любви начинаются ревность и тотальный контроль», – отметила психолог.

Как выйти из отношений с абьюзером?

«Во-первых, если у жертвы есть люди, которым она доверяет, и которые понимают, что с ней что-то не так, что она стала депрессивной, то таким людям надо рассказывать о своих проблемах и через это входить в реальность.

Во-вторых, жертве обязательно нужна помощь психолога, потому что самостоятельно выйти из абьюзивных отношений ей будет сложно.

Как показывает практика, абьюзеры не меняются, им также нужна работа с психологом может быть даже и с психиатром», – пояснила спикер.