Как реализуются поручения Президента по укреплению транзитно-транспортного потенциала

Правительство
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Венера Баталова
корреспондент

В рамках поручения Главы государства, данного на IV заседании Национального курултая в марте т.г., Правительством ведется работа по реализации масштабных инфраструктурных проектов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на информационный ресурс Премьер-министра РК

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Костанайской области предусматривается строительство автомобильной дороги, которая соединит Астану с Транскаспийским международным транспортным маршрутом через Аркалык, Тургай и Иргиз. Также планируется восстановить аэропорт в Аркалыке.

Министр транспорта Марат Карабаев в Костанайской области проверил ход подготовительных работ по проекту строительства автодороги «Центр-Запад». На сегодняшний день приступили к разработке проектной документации.

Новый маршрут «Центр-Запад» решит вопрос с транспортной доступностью отдаленных районов Акмолинской, Костанайской и Актюбинской областей. Улучшится связанность города Аркалык, Амангельдинского, Жангельдинского районов Костанайской области, Егиндикольского и Жаркаинского районов Акмолинской области, а также Иргизского района Актюбинской области со столицей. Это существенно повлияет на качество жизни местных жителей.

В целом реализация автодорожного проекта положительно отразится на социально-экономическом развитии. 

Будет сокращено расстояние и время в пути. В настоящее время маршрут от Астаны до западных областей составляет 1 438 км и выглядит следующим образом: «Астана – Атбасар – Есиль – Костанай – Карабутак – Иргиз». Новый маршрут через Жантеке, Егиндиколь, Аркалык и Торгай сократит этот путь до 865 км, что уменьшит действующий маршрут на более 560 км. Транспортная сеть охватит 13 населенных пунктов, где проживает 70 тыс. человек. Дорога будет представлять собой 2 полосы шириной 8 метров. Интенсивность движения составит 3 тыс. авто в сутки.

Значительно возрастет транзитный потенциал. Автодорога обеспечит выход из центральных регионов Казахстана на Транскаспийский международный транспортный маршрут, укрепив позиции Казахстана и усилив конкурентоспособность в международных перевозках.

Другим значимым проектом станет восстановление аэропорта города Аркалык в этом году. На данный момент завершается разработка проектно-сметной документации.

В рамках работ предусматривается строительство нового двухэтажного аэровокзального комплекса общей площадью 3 200 м2, с пропускной способностью 70 пассажиров в час. Будет проведен ремонт взлетно-посадочной полосы длиной 2,5 тыс. м, рулежной дорожки и перрона.

Также предусмотрены средства на закуп аэронавигационного и метеорологического оборудования. Планируется запуск субсидируемых рейсов по доступной цене в Костанай, Астану и Алматы. Ожидается, что строительство аэропорта поспособствует развитию охотничьего туризма.

#транспорт #дороги #поручения президента

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