Как сократить разрыв между городским и сельским образованием в Казахстане

Образование
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Асель Шаяхмет
старший корреспондент отдела информации и права

На эту тему прошли дебаты, в которых учавствовали студенты Казахского национального педагогического университета имени Абая и Таразского регионального университета имени Мухаммеда Хайдара Дулати.  

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Команда Казахского национального педагогического университета имени Абая связала неравенство в качестве образования с различиями в профессиональном уровне педагогов и технической оснащённости школ. По их словам, доля преподавателей высшей категории в городских школах составляет 31%, тогда как в сельских – всего 18%. Свою позицию участники подкрепили данными международного исследования PISA. Согласно результатам 2018 года, между знаниями сельских и городских школьников наблюдалась существенная разница. Несмотря на то, что в 2022 году этот разрыв сократился на 4,5%, команда сочла достигнутый прогресс недостаточным.

В качестве решения команда предложила развивать систему опорных школ. По их мнению, лучшие 1000 школ страны должны установить системную связь с малокомплектными учебными заведениями своего региона: делиться опытом с сельскими педагогами, проводить онлайн-уроки и обеспечивать регулярную обратную связь на еженедельной основе. Кроме того, была озвучена инициатива создания в сельских школах специально оборудованных кабинетов с современной техникой. На один такой кабинет требуется около 8 миллионов тенге. Установка двух кабинетов, по мнению команды, способна значительно повысить образовательный потенциал школы. Вопрос финансирования предлагается решать совместными усилиями государства, местных предпринимателей и выпускников школ.

Команда Таразского регионального университета предложила в качестве решения проблемы образовательного неравенства более эффективное использование модели государственно-частного партнёрства (ГЧП). Несмотря на то что этот механизм действует в Казахстане с 2006 года, на практике он в основном применяется только в крупных городах. По мнению участников, в ближайшие пять лет реализацию проектов ГЧП следует сосредоточить исключительно в сельской местности. В этой связи команда выступила с инициативой введения временного моратория на реализацию городских проектов в данной сфере.

По мнению команды, такой подход позволит государству поэтапно снижать финансовую нагрузку при реализации социально значимых проектов. Для предпринимателей же это станет возможностью осуществлять долгосрочные инвестиции в образование с получением налоговых льгот. Более того, для успешной реализации проекта сами инвесторы будут заинтересованы в привлечении квалифицированных педагогов и развитии школьной инфраструктуры. Такая модель, по мнению участников, позволит не только улучшить материально-техническую базу сельских школ, но и существенно повысить качество образования.

Объективную оценку дебатам дали эксперты в сфере образования, вошедшие в состав жюри. Среди них президент Международного общественного фонда «БІЛІМ-ИННОВАЦИЯ» Дархан Өте, предприниматель, педагог и независимый эксперт по вопросам школьного образования Нұрмұхаммед Досыбаев, а также основатель движения Qazaq Debate Ерболат Мұхамеджан.
Дархан Өте отметил важность предложений, прозвучавших на дебатной площадке:

«Мне понравились высказывания спикеров – они были хорошо подготовлены. Как педагог, я почувствовал себя на заседании Правительства. Обе команды чётко обозначили проблему и отразили реальное положение дел в Казахстане. Манера выступлений участников также была очень убедительной. В целом в сфере образования в последнее время действительно происходят позитивные изменения», - подчеркнул он.

Жюри оценивало предложения команд по глубине исследования, логике построения аргументов и их потенциальному влиянию на общество. По итогам обсуждения победа была присуждена команде Казахского национального педагогического университета имени Абая.

#город #Образование #села

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