Как сцена жить помогает Общество 22 мая 2024 г. 8:00 10 Флора Левина, Семей Старейший артист театра им. Ф. М. Достоевского удостоен звания «Еңбек ардагері» фото Владимира Прокопенко Ни один из спектаклей русского театра не обходится без участия Федора Ивановича Любецкого. Он и в 81 год полон сил, здоровья, творческих идей. И пока на радость многочисленным поклонникам покидать сцену не собирается. Было время, когда жизнь Федора Ивановича вообще не пересекалась с театром. Он родился и вырос в Молдавии, где прошел суровую послевоенную школу жизни в детдоме. А в 16 лет приехал в Казахстан поднимать целину. Затем была армия, работа в линейном отделе милиции в Семипалатинске. О том, что станет любимцем публики и ему будут рукоплескать на театральных фестивалях, Федор Иванович и мечтать не мог. Но однажды, заглянув в 1971 году в народный театр «Энтузиаст», он задержался в нем на целых пять лет. Сыграл на любительской сцене немало интересных и серьезных ролей. Как-то на один из спектаклей, где Федор Любецкий был занят в одной из главных ролей, пришли главный режиссер театра им. Ф. М. Достоевского и его помощник. Они-то и пригласили артиста из народа пройти конкурсный отбор и поступить в профессиональную театральную труппу. Круто повернуть устоявшуюся жизнь в 33 года (уже была семья и ребенок) очень непросто. Потому Федор Иванович решил тайно от жены попробовать свои силы в конкурсе. 133 человека претендовали на должность артиста русского театра. И только он подошел на главную в его жизни роль, оставил милицию и стал актером. Федора Ивановича знает не одно поколение семейчан. Ведь каждый год он перевоплощается в новогоднего волшебника уже на протяжении полувека. Дедом Морозом стал еще тогда, когда служил в милиции. – Когда предложили поздравить детишек наших сотрудников, у меня глаза на лоб полезли: «Какой же я Дед Мороз?» Но меня слушать не стали – вывернули наизнанку шубу, приделали бороду и взвалили на плечи мешок с подарками. Захожу в Ленинскую комнату, а там елочка нарядная стоит, и дети с меня глаз не сводят. Растерялся, не знаю, что говорить. Все-таки выдавил из себя: «Здравствуйте, дети! Я – Дед Мороз!» А они с таким радушием меня встретили, что у меня страх как рукой сняло, и дальше все пошло по сценарию, – вспоминает Федор Иванович. К первому в своей жизни поздравлению ребятишек он все-таки подготовился. Специально пошел в библиотеку и спросил: «Что-нибудь для Деда Мороза есть?» Выучил стихи и новогодние песни. А в первый год работы в областном драмтеатре им. Ф. М. Достоевского ему сказали: «Будешь Дедом Морозом!» С тех пор ни одна елка в театре не обходится без его участия. За 47 лет многое изменилось. Теперь новогодний утренник называется интермедией, одеяние Деда Мороза не красного цвета, а светло-голубого. Да и сами дети стали другими. Более прагматичными, пожалуй. – В Деда Мороза верят дети 5–6 лет. С ними интересно, они так доверчиво открывают свои чистые сердца! А вот кто постарше, не хотят слушать ни Деда Мороза, никого… Как-то мальчик подходит: «Ты не Дед Мороз, а переодетый мужик!» Я ему: «Вот сейчас тебя волшебным посохом заморожу!» А его мама говорит: «Пойдем отсюда. Ты все правильно сказал», – рассказывает актер. Современные дети чаще всего просят в подарок гаджеты и даже настоящие автомобили. – Мальчик один однажды сказал: «Хочу машину!» Я протягиваю ему игрушечную машинку, а он: «Нет! Настоящую хочу, большую машину! Пока не вырасту, папа будет ее водить». Сейчас дети пресыщенные. А раньше протянешь ребенку машинку или куколку – столько радости, – говорит Федор Иванович. На сцене театра имени Достоевского Федор Иванович с легкостью перевоплощается в комиссара Мишо («Любовники из Вернона»), любвеобильного пастора («Мсье Амадей»), неверного мужа («Парящая лампочка»), синьора Монтекки («Чума на оба ваши дома»)… Танцы в исполнении Федора Ивановича – зажигательны, игра – интересна и самобытна. Волны магнетического обаяния приковывают внимание всего зрительного зала. Ну а свои большие усы он закручивает так, что ни одна поклонница его творчества не остается равнодушной. – Для меня большая трагедия, когда не могу достучаться до зрителей. А вот если это получается, то от них приходит импульс, открывающий второе дыхание, которое помогает не только играть, но и жить, – заключает Федор Любецкий. #звание #театр #актер #Федор Любецкий #Еңбек ардагері