Как утолить кадровый голод?

Ярмарка вакансий, приуроченная к Дню труда, прошла во всех населенных пунктах области Улытау. Согласно статистике, сегодня уровень безработицы в регионе составляет 4,2%. В Жезказгане зарегистрировано более двух тысяч безработных, в области в целом – свыше четырех тысяч.

С учетом 700 вакансий, предлагаемых жезказганскими работодателями через биржу труда, треть соискателей в перс­пективе могли бы устроиться. Однако, как сообщил руководитель управления координации занятости и социальных программ области Улытау Нуржан Орынбаев, зачастую людям не хватает квалификации, а кого-то не устраивает маленькая зарплата.

В ярмарке вакансий в Жезказгане приняли участие 29 работодателей, которые предложили 161 вакансию.

– У нас есть цифровая карта семьи, – отметил Нуржан Орынбаев. – По ней наши сотрудники обзвонили и пригласили на мероприятие всех безработных и самозанятых, молодежь, в том числе категории NEET. Люди приходят, однако не всех устраивает оплата труда. Либо образование и предыдущий опыт работы не подходят.

Жезказганцы могут трудоустроиться через официальную биржу труда enbek.kz. С недавних пор на этом сайте начали появляться и вакансии от «Казахмыс». По словам Нуржана Орынбаева, он лично встречался с руководством Жезказганского медеплавильного завода, совместное сотрудничество сегодня прорабатывается. Как итог – предприятие разместило летом 29 вакансий. Это положительный результат, ведь именно на промышленные предприятия региона стремятся трудоустроиться жезказганцы и сатпаевцы. Многие готовы даже заплатить за такую возможность.

Впрочем, рабочие профессии тоже требуют квалификации, им в помощь – краткосрочные курсы профобучения, организованные управлением координации занятости и социальных программ области Улытау. Сегодня желающие могут выучиться на повара, сантехника, сварщика, водителя.

– Для решения проблемы занятости мы также увеличили зарплату по временным мерам занятости с 20 до 40 МРП, – сообщил Нуржан Орынбаев. – Сейчас прорабатываем вопрос по молодежи, тоже хотим поднять зарплату, потому что у нас в основном без работы сидит молодежь. Меньше 160 тысяч зарплата их не устраи­вает. Сейчас они получают до 30 МРП, хотим поднять до 50 в формате софинансирования на местном уровне, ищем механизмы.

По мере трудоустройства безработных проводится дальнейший мониторинг занятости: заключаются ли договоры, производятся ли пенсионные отчисления.

С созданием области потребность в квалифицированных кадрах выросла, и местными трудовыми ресурсами ее прак­тически невозможно закрыть. Но и приезжать сюда никто особо не хочет, регион не слишком привлекателен, тем более что и цены на покупку и аренду квартир в разы выросли.

Проблему трудоустройства в социальной сфере отмечает Курмет Саттыбаев, заместитель руководителя управления координации занятости и соцпрограмм. Большой кадровый дефицит наблю­дается в здравоохранении, образовании, органах внутренних дел. Более того, как оказалось, области не хватает квалифицированных юристов, хотя когда-то эта профессия была одной из самых распространенных в Казахстане. Сегодня направление изменилось, молодежь выбирает IT-специальности.

– Чтобы решить вопрос с безработицей, должна быть в первую очередь отдача от самих соискателей, – считает он. – Зачас­тую молодые люди приходят на прием, требуя все и сразу, они не готовы начинать работать с небольшой должности, набираться опыта и расти постепенно.

Подводя итоги ярмарки вакансий, стоит отметить, что такие мероприятия все же дают нужный результат. В Жезказгане, к примеру, из более чем 150 соискателей девять получили направления на постоян­ную работу, еще 18 направлены на собеседование.

В Сатпаеве в областной ярмарке вакансий приняли участие 23 работодателя, желающим трудоустроиться на выбор предложили 123 места, 14 граждан получили постоянную работу.

В Улытауском районе безработным предложено 58 вакансий от девяти работодателей. Здесь постоянное место работы нашли четыре человека. 92 вакантных рабочих места предлагали в городе Каражале. На ярмарке вакансий 28 граждан трудоустроены. 57 вакансий предложил 31 работодатель Жанааркинского района, где по итогам мероприятия постоянное место работы получили 28 соискателей. В каждом городе и районе нашлись желающие пройти краткосрочные курсы профобучения.

В целом государственные программы занятости сегодня предлагают большие возможности, уверен Курмет Саттыбаев. Можно открыть свое дело на грантовые средства. По квоте Министерства труда и социальной защиты населения предоставляются гранты для социально уязвимых слоев населения. В текущем году запланирована выдача 92 грантов, уже выданы 63. С 11 сентября начался прием заявок на третий поток. Размер гранта составляет 400 МРП (1 млн 380 тысяч тенге).

По линии занятости для поддержки малого предпринимательства в этом году действует программа льготного кредитования через агрокредитную корпорацию под 2,5%, максимальная сумма займа –

5 млн тенге.