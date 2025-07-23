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В Минкультуры представили ключевые моменты в развитии государственной молодежной политики, генеральной линией которой остается решение актуальных проблем и создание новых возможностей для молодых граждан, сообщает Kazpravda.kz

В министерстве отметили, что в Казахстане реализуется последовательная программа поддержки молодёжи, основанная на Концепции государственной молодёжной политики до 2029 года. Акцент – не работа для молодёжи, а взаимодействие с молодёжью на равных. Концепция адаптирована под современные вызовы и запросы современного поколения.

Согласно Национальному докладу «Молодежь Казахстана 2024», один из ключевых запросов молодежи - обеспечение жильем. В ответ на этот вызов по поручению Главы государства запущены льготные жилищные программы «Наурыз» и «Отау», на реализацию которых выделено 219,8 млрд тенге. Уже более 5,4 тысяч граждан до 35 лет получили господдержку в рамках этих инициатив.

Открыт прием заявок на участие в престижной молодежной премии «Jas Kenes Syilygy», а также продолжается реализация гранта «Тәуелсіздік ұрпақтары» и вручение Государственной молодежной премии «Дарын» — значимых инструментов поощрения талантливой и активной молодежи.

Знаковым событием стало присуждение Алматы статуса Молодежной столицы ОТГ 2025 года - решение, подчеркивающее международное признание вклада города в развитие молодежной политики.

Ведется подготовка к Встрече молодых лидеров и талантов ШОС, которая станет платформой для обмена опытом и укрепления связей между странами Шанхайской организации сотрудничества.

В рамках Дорожной карты по сотрудничеству с республиканскими молодежными организациями на 2024–2026 годы прошли масштабные мероприятия: форум ASK CAMP, «JAS POWER TALKS», а также республиканские соревнования по игре «Жайдарман».

Запущен новый сезон молодежных трудовых отрядов «Жасыл ел», торжественное открытие которого прошло в Актобе.

В 2025 году планируется обеспечить сезонной занятостью более 35 тысяч молодых казахстанцев, из них уже 14 тысяч нашли временную работу в первом полугодии.