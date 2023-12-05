Как в непогоду работают коммунальные службы Астаны

Свыше 1600 дорожных рабочих очищают столичные дороги и тротуары от наледи, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат Астаны.

Фото: gov.kz

В городе наблюдается ухудшение погодных условий, в том числе порывистый ветер и гололед. С утра в работах задействовано более 1600 дорожных рабочих и порядка тысячи единиц спецтехники.

Также ведется отсыпка песко-соляной смеси во всех районах города – в общественных местах, внутриквартальных территориях, на тротуарах, остановочных павильонах.

«Во избежание получения травм и падений жителям и гостям столицы следует соблюдать правила поведения при гололеде», — напомнили в городской администрации.

Напомним, по данным РГП «Казгидромет», в Астане 5 декабря метель, гололед, усиление ветра с порывами до 23 м/с.