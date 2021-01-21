Технологии
Как вычислить скрытую камеру наблюдения, рассказал эксперт
Жители мегаполисов давно привыкли к повсеместной слежке на улицах городов, сложнее принять тот факт, что камеры могут быть установлены в номерах отелей, съемном жилье, кабинетах офиса или других изначально приватных местах. Вероятность скрытой слежки невысока, но если есть подозрения, то можно изучить помещение самостоятельно. Об этом рассказал агентству "Прайм" партнер и директор компании "Интеллектуальный Резерв" Павел Мясоедов, передает Kazpravda.kz.   

Первым делом надо ознакомиться с местом, где вы находитесь.

"Если камеру целенаправленно хотели спрятать, то вероятнее всего она будет находиться рядом с другими предметами для отвлечения внимания на них. Особенно внимательно нужно осмотреть датчики дыма, картины, мягкие игрушки и необычно расположенную электронику вроде настольных часов или медиапроигрывателя", – советует эксперт.

В темной комнате можно включить фонарик на телефоне и пройтись лучом света по комнате. Если где-то будут видны блики света, то, возможно, в этом месте и находится скрытая камера, от стекла которой отражается свет.

Скрытые камеры могут находиться за зеркалами, поэтому необходимо внимательное изучение всей стеклянной поверхности. Расположенное за зеркалом устройство будет тяжело разглядеть, но пристальный осмотр поможет выявить деформации или искривления отражения, что может быть признаком установленной скрытой камеры.

Не в последнюю очередь стоит обратить внимание на современные технологии.

"Существуют программы, которые отображают все подключенные к интернету устройства в комнате, находятся они в свободном доступе, и их можно найти через поисковики. Обычно скрытые камеры подключены к местной сети, поэтому такой софт покажет их наличие", – отметил Мясоедов.

Можно воспользоваться профессиональными средствами, к которым относятся детекторы электромагнитного излучения.

"Они продаются в интернете и используются для поиска волн, которые излучают и скрытые камеры", – заключил эксперт.

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