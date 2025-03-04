Как взыскать ущерб с дропперов, если вы стали жертвой мошенников

Мошенничество
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Венера Баталова
корреспондент

Прокуроры Алматы разъяснили, как взыскать ущерб с «дропперов», через которых мошенники выводят украденные деньги, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как отмечают в надзорном органе, такая возможность взыскания регламентирована статьей 953 Гражданского кодекса РК, предусматривающей обязанность возврата средств и имущества при неосновательном обогащении.

«Дроппер» – это лицо, которое мошенники используют для вывода денег. Как правило, на дропперов оформляют банковские счета, карточки, через них осуществляют перевод либо обналичивают похищенные средства.

Для подачи искового заявления необходимы следующие документы:

- копия рапорта о внесении уголовного дела в ЕРДР;

- копия постановления о признании потерпевшего;

- ответ с банка о переводе на счет лица денежных средств;

- допрос лица, на чей счет поступили деньги («дроппера»).

Стоит отметить, что ранее решением Наурызбайского районного суда иск потерпевшего о взыскании с «дропперов» суммы ущерба в размере трех миллионов тенге был удовлетворен.

В случае, если стали жертвой интернет-мошенничества, по дополнительным вопросам Вы вправе обратиться в органы прокуратуры для более детального разрешения ситуации.

Прокуратура города Алматы призывает граждан быть внимательными и не передавать посторонним данные своих банковских карт и коды доступа.

#деньги #прокуратура #взыскание #дроперы

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