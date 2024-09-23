Какая погода ожидает казахстанцев 24-26 сентября

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Прогноз погоды по Казахстану на 24-26 сентября предоставили в РГП «Казгидромет», сообщает Kazpravda.kz

По данным метеослужбы, в ближайшие дни, с прохождением атмосферных фронтов, на севере и востоке республики, 26 сентября в горных районах юго-востока страны прогнозируются осадки, дождь с переходом в снег, ожидается понижение температуры воздуха ночью до 2-7 мороза.

На остальной территории, с влиянием Северо-западного антициклона, ожидается погода без осадков.

По республике прогнозируется усиление ветра. В ночные и утренние часы на севере, северо-западе и востоке страны ожидается туман.

Температура воздуха понизится днем: на западе страны до +18+26°С, на севере, востоке до +5+10°С, в центре до +7+15°С, на юге до +12+20°С, в горных районах до +2+10°С.