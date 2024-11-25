Какая погода ожидает казахстанцев 26-28 ноября

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Прогноз погоды по Казахстану на 26-28 ноября предоставили в РГП «Казгидромет», сообщает Kazpravda.kz

По данным метеослужбы, в ближайшие трое суток погоду на большей части республики определит обширный антициклон, в связи с этим ожидается погода преимущественно без осадков.

Лишь на западе, юго-западе и в горных районах юга, 28 ноября днем на севере и в центре страны, с прохождением атмосферных фронтальных разделов, прогнозируются осадки (дождь, снег) и гололед.

По республике ожидаются туманы и усиление ветра 15-20 м/с, на юге страны порывы до 23-28 м/с.

Резких изменений в температурном фоне не ожидается, добавили синоптики.