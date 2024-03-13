Какая погода ждет казахстанцев 14-16 марта

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Прогноз погоды по Казахстану на ближайшие три дня, 14-16 марта, предоставило РГП "Казгидромет", передает Kazpravda.kz.

По данным метеослужбы, в предстоящие дни на территории Казахстана, с прохождением атмосферных фронтальных разделов, сохранится неустойчивый характер погоды, пройдут осадки.

Сильные осадки в виде дождя и снега ожидаются 14 марта в Туркестанской, Жамбылской, Алматинской областях и в области Жетысу.

Сутки 15 марта в области Жетысу, а ночью 15 марта в Алматинской области прогнозируется сильный снег.

По республике ожидается усиление ветра, туман, гололед, на севере, востоке и в центре низовая метель.

На большей части страны ожидается постепенное повышение температуры воздуха: днем 16 марта в южной половине Казахстана до 5-13 тепла, в северной половине до 0-5 тепла.