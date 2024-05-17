Какая погода ждет казахстанцев в эти выходные
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Прогноз погоды по Казахстану на ближайшие три дня, 18-20 мая, предоставило РГП "Казгидромет", передает Kazpravda.kz
По данным метеослужбы, в ближайшие дни ожидается дождливая погода на большей части страны.
Южный циклон станет причиной обильных дождей с грозами и градом практически во всех областях.
Дожди в свою очередь принесут понижение температуры воздуха в дневные часы: в северных и центральных регионах до 10-18 тепла, в восточных и южных – до 15-23 тепла.
Только в западных областях южные потоки обусловят небольшое повышение до 15-23 тепла, отметили синоптики.