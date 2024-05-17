Какая погода ждет казахстанцев в эти выходные

Прогноз погоды по Казахстану на ближайшие три дня, 18-20 мая, предоставило РГП "Казгидромет", передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным метеослужбы, в ближайшие дни ожидается дождливая погода на большей части страны.

Южный циклон станет причиной обильных дождей с грозами и градом практически во всех областях.

Дожди в свою очередь принесут понижение температуры воздуха в дневные часы: в северных и центральных регионах до 10-18 тепла, в восточных и южных – до 15-23 тепла.

Только в западных областях южные потоки обусловят небольшое повышение до 15-23 тепла, отметили синоптики.