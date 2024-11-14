Какие изменения в области дорожного движения хотят ввести в Казахстане

Министерство транспорта разработало поправки по вопросам передачи некоторых государственных функций в области автомобильных перевозок, передает Kazpravda.kz со ссылкой на телеграм-канал «Параграф»

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Казахстане создадут научный институт в сфере транспорта, который обеспечит научно-фундаментальное, прикладное, методологическое, информационное сопровождение транспортно-логистической сферы.

Что хотят изменить?

Если на платной дороге выявят дефект, то плату за проезд снизят до устранения дефекта. В проведении техосмотра откажут, если есть задолженность за проезд по платным дорогам.

Наделят уполномоченный орган по автомобильным дорогам полномочием по равномерному распределению объемов дорожного битума. В целях повышения безопасности дорожного движения предлагается снизить возраст автомобилей, не подлежащих обязательному техосмотру с 7 до 5 лет.

Сравнительная таблица к законопроекту размещена на портале «Открытые НПА» до 5 декабря 2024 года.