Какие культурно-спортивные мероприятия пройдут на этой неделе в Казахстане

Министерство культуры и спорта РК опубликовало афишу мероприятий по стране на эту неделю, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.
Согласно информации МКС, в Казахстане с 21 августа по 3 сентября пройдут следующие культурно-спортивные мероприятия:
19-27 августа
Чемпионат мира по таэквондо ITF
Астана, ЛАСК Qazaqstan
21-27 августа
Всемирные игры IBSA
Бирмингем, Великобритания
22-28 августа
Kazpetrol Group Open 2023
Республиканский турнир по шахматам
Кызылорда, теннисный корт «Нұрсат»
23-29 августа
Дни культуры Таджикистана в Казахстане
Астана, Алматы, Шымкент
24 августа-3 сентября
Чемпионат мира по армрестлингу
Алматы
25 августа
Nomad Black and White
Персональная выставка художника Батухана Баймена
Астана, Национальный музей РК
27 августа
Багжан Октябрь с концертной программой «THE BEST OF TURKISH»
Астана, Nomad City Hall78edited 10:05