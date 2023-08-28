Какие мероприятия пройдут в Астане ко Дню Конституции

В стране 30 августа отмечается День Конституции Республики Казахстан. В этой связи в Астане планируется провести ряд культурных мероприятий. К предстоящей дате в столице пройдет 51 культурно-массовое, спортивное, 5 социальных мероприятий, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу городского акимата.

Фото: Kazpravda.kz

Так, 28-29 августа аппаратом акима Есильского района проводится мероприятие по поздравлению многодетных матерей, вручению нагрудных знаков «Алтын» и «Күміс алқа».

29 августа в рамках проекта «Үздік» пройдут соревнования среди работающей молодежи в сфере технического и социального обслуживания, а также молодежи категории NEET, посвященные Дню Конституции РК.

29 августа в 11:00 в этно-мемориальном комплексе «Карта Казахстана «Атамекен» состоится лекция, посвященная Дню Конституции Республики Казахстан.

Также в честь праздника в детской музыкальной школе № 3 организуют информационный бюллетень, в школе искусств № 1 – концерт «Ата заң – алтын тұғымыз», в детской музыкальной школе № 2 – концерт «Ата заң – ел тірегі», в Центре детско-юношеской физической культуры «Өркен» – спортивное мероприятие ко Дню Конституции «Халық добы».

А вечером с 19:00 до 20:30 состоится концерт латинской музыки в исполнении камерного ансамбля «Tynda Music».

29-31 августа с 10:00 до 18:00 в Музее Сакена Сейфуллина пройдет выставка, посвященная Дню Конституции Республики Казахстан «Ата заңым - Айбыным».

Также в эти дни в центрах социального обслуживания «Шарапат», «Нұрлы жүрек», «Демеу» проводятся мероприятия, посвященные Дню Конституции.

Большая часть праздничных мероприятий пройдет 30 августа – в День Конституции. Так, в этот день запланирована следующая программа:

- 18:00-22:00: музыкальный фестиваль «Astana Fest» в гольф-клубе «Астана»;

- 11:00: выставка «Ата Заңым – айбыным» в зале «Алаш» мемориально-музейного комплекса «АЛЖИР», а также лекция «Тәуелсіздік тірегі – Ата Заң»;

- 12:00: праздничный концерт на открытой площадке перед Государственным театром драмы и комедии имени А.Мамбетова;

- 14:00 и 16:00: в театре кукол состоится постановка А. Салаевой «Что мы знаем об Алдаре Косе?»;

- 15:00: марафон «Ярко-кросс» в Триатлон парке;

- Международный фестиваль современной этнической музыки «The Spirit of Astana» на площадке «EXPO»;

- Молодежная программа «Keruen Fest» в жилых массивах Коктал, Уркер, Ондирис, Интернациональный;

- Турнир по волейболу среди населения в парке Коктал;

- Ярмарка «Дорога в школу» на площади Demalys Promenade, концертная программа;

- Караоке-вечер патриотических песен на территории Арбата;

- Специальные мероприятия в центре социального обслуживания «Қамқор»;

- концерт творческих коллективов этнокультурных объединений по городу;

- «Круглый стол» по городу на тему «Ата заң».

Также в эти дни спортивными школами проводятся спартакиада, региональный открытый кубок по асык ату среди взрослых, открытый городской турнир по пауэрлифтингу, турнир по футболу среди мужских команд организаций Есильского района, добавили в акимате.