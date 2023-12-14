Какое оно, «плечо» науки для фермера? Статьи 14 декабря 2023 г. 2:30 3 Беседовал Рысбек Жантыкеев Ученые Казахстана готовы предложить отечественным фермерам немало вариантов, чтобы минимизировать влияние засушливых сезонов. фото из личного архива Каната Акшалова На вопросы развития агросектора и аграрной науки корреспонденту «Казахстанской правды» ответил Канат Акшалов, ученый-аграрий с многолетним стажем, заведующий лабораторией адаптивной и агроландшафтной технологии Научно-производственного центра зернового хозяйства им. Александра Бараева. – Канат Ашкеевич, аграрная отрасль Казахстана столкнулась с серьезными вызовами, включая засухи. Чем ей может помочь отраслевая наука? – В последние годы сильно изменился климатический сценарий, и с 2020 по 2023 год мы могли наблюдать эти изменения воочию. Реалии таковы, что у нас стали чаще повторяться жаркие дни, когда температура воздуха летом поднимается до 40–45 градусов, усилились ветры. Текущий год принес засуху, а затем – поздние дожди, что усугубило трудное положение аграриев. Конечно, наука несет свою долю ответственности за то, в какой ситуации они оказались. Ведь с точки зрения прогнозирования, агротехнологий мы должны были все это предвидеть, вооружить земледельцев информацией об особенностях предстоящего полевого сезона. Научно-производственный центр зернового хозяйства имени Александра Бараева, в котором я тружусь, разработал основные технологии и инструменты борьбы с засухой, они применяются фермерами на практике. В настоящее время наши ученые продолжают заниматься поиском устойчивых к засухе систем земледелия, совершенствованием уже используемых на практике технологий. Цель науки – минимизировать колебания урожайности по годам, смягчить отрицательное действие засухи. Необходимо вывести устойчивые, универсальные сорта, адаптированные к изменениям климата. Считаю, в настоящее время на первый план выходит задача перестройки не только земледелия, но и всех звеньев сельского хозяйства, включая животноводство. Нужно с научной точки зрения определить земельные площади, наиболее подходящие для растениеводства, размещения животноводческой инфраструктуры, выращивания кормовых культур, выпаса скота. В общем, настала пора комплексно подходить к сельскому хозяйству. Не секрет, что в основной массе наши хозяйства замкнулись на «денежных» культурах, несмотря на то, что конъюнктура рынка нестабильна, переменчива. Поэтому столь актуальны вопросы совершенствования структуры земельных площадей. Еще необходимо думать о снижении себестоимости продукции, низкозатратных и климатически ориентированных технологиях. В настоящее время затраты на получение аграрной продукции очень высоки, чего не скажешь о закупочных ценах, поэтому нам необходимо создавать универсальные технологии, которые могли бы влиять на данные факторы. С учетом состояния почв и зональности должны разрабатываться агротехнологии. Каждый аграрий обязан хорошо знать участки своих угодий. Где-то – высокое плодородие, где-то – низкое, очень часто разнятся и ландшафты. Исходя из этого, должны применяться и агротехнологии. Фермерам необходимо знать о том, что разные культуры по-разному влияют на почву, ее плодородие, накопление биомассы. Чтобы улучшить урожайность, необходимо заботиться о формировании как наземной, так и подземной биомассы. Все это в комплексе призвано стабилизировать наше зерновое производство. – Можно ли сегодня назвать конкретные аграрные технологии, которые помогут нашим аграриям в безводные сезоны? – В последнее время много говорится о системе no till (англ. не вспахивать. – Прим. ред.) или прямом севе. Суть его в том, что семена без вспашки укладываются непосредственно в стерню. Для этого применяются специальные сеялки с анкерными или дисковыми сошниками, почва разрыхляется только в месте посева. Но надо понимать, что прямой сев – это не только семена в стерне. Он оправдывает себя, если производится весь комплекс агротехнических мероприятий – влагозадержание, внесение удобрений, гербицидов, а также ведется борьба с вредителями. Некоторые фермеры слишком упрощенно понимают технологию прямого сева. Для них он означает: убрал урожай и забыл про поле до весны. С наступлением весны посеял без обработки почвы и все – жди хорошего урожая... Есть примеры, когда в течение нескольких лет на поле практиковался прямой сев и ничего более не делалось. В итоге урожайность упала до 5–6 центнеров на круг. То есть земля не терпит небрежного к себе отношения. В то же время там, где применялись все элементы земледелия, было получено по 20–22 центнера с гектара. Добавлю, одно из условий успеха – не стоит ждать быстрого результата. Важно также отметить: данная технология способна иметь хорошую отдачу далеко не во всех районах. Если взять Акмолинскую область, где базируется наш зерновой центр, то в Ерейментауском, Коргалжынском, Егиндыкольском районах, где сравнительно бедные почвы, отдача от прямого посева может быть меньше. Дело в том, что по разработанной нами технологии солома после уборки на зерновом поле должна оставаться там же. То есть она возвращается в почву, создает мульчу, которая в свою очередь формирует биомассу и гумус. Растительный покров способствует уменьшению испарения влаги. К примеру, в названных мною районах средняя урожайность составляет 8–10 центнеров с гектара. Значит, столько же останется на полях соломы. Но этого недостаточно для формирования биомассы. Чем меньше на поле ее формируется, тем более уплотняется почва, а это не способствует повышению урожайности. Существует мнение, что наиболее близка Казахстану по климатическим условиям Канада, где урожайность зерна формируется на уровне 25 центнеров. Это означает 25 центнеров соломы на каждом гектаре поля. В настоящее время в Канаде примерно на 70% площадей применяется технология прямого сева. Она себя там хорошо зарекомендовала. К слову, канадские аграрии шли к ней порядка 20 лет. В Казахстане же только начинают ее осваивать. По нашим наблюдениям, на полях, где применяли традиционную систему земледелия, – допускали многократную обработку почвы, использовали паровые поля – слой гумуса меньше, чем на полях прямого посева, соответственно, и урожайность более низкая. Это лишний раз убеждает в том, что после хлебоуборки нужно оставлять все пожнивные остатки, вносить удобрения, заботиться о проведении других аграрных мероприятий. На полях хозяйств, внедривших прямой сев, за минувшие годы накоплено достаточно биомассы, и сейчас она работает. Больше всего таких полей в Шортандинском, Аккольском и Бурабайском районах Акмолинской области, а также в Северном Казахстане. – Созданы ли другие имеющие аналогичную направленность технологии? – Снижение последствий засухи преследует и разрабатываемая мной на протяжении 30 лет совместно с академиком Мехлисом Сулейменовым плодосменная система земледелия. Нами получены данные, по результатам которых проведены областные, республиканские совещания и симпозиумы. Ученые, аграрии-практики знают о нашей технологии. Суть ее в том, что мы исключаем из севооборота паровые поля. Ведь на них «сгорает» гумус и снижается плодородие земли, что можно считать самым большим недостатком почвы, используемой в севообороте. Поэтому на паровых площадях выращиваем ряд культур, оздоравливающих почву. Благодаря чему данная система повышает отдачу гектара, сохраняет плодородие земли. Трудность перехода на оправдавшую себя плодосменную технологию в том, что не все наши фермеры готовы ее применить технически: она требует очень точного выполнения всего комплекса операций на земле. Мерами против засухи следует также считать севообороты, снегозадержание в зимний период, весной – влагозадержание, оптимальные сроки посева, использование районированных сортов, защиту растений, своевременную уборку урожая. С учетом зональности могут различаться сорта, сроки посева, глубина обработки почвы. В регионах наблюдается различное распределение осадков, различаются и почвы. Соответственно, подход при выращивании культур должен быть тоже дифференцированным. – Положим, фермер, которого затяжная полоса засух и низкие урожаи вконец извели, окончательно утвердился в своем решении, что нужно перестраиваться, переходить на инновационные технологии. Но он проживает далеко от вашего Научно-производственного центра зернового хозяйства, в другом, отдаленном регионе. Скажем, в Восточно-Казахстанской области. Куда идти ему, чтобы получить совет? – Хороший вопрос. Наш центр как головное научное учреждение в сфере зерноводства несет ответственность за развитие земледелия в засушливых регионах республики. В региональном масштабе в каждой области есть научные опытные станции. Но их ресурсы и возможности ограничены. Мы сейчас работаем над тем, чтобы каждая такая сельскохозяйственная опытная станция имела по два-три базовых хозяйства. Считаю, что мы, ученые-аграрии, должны от делянок идти на производственные поля. Да, мы публикуем свои статьи, организуем на базе центра семинары, но не все аграрии могут к нам приехать. На положение дел влияет также слабое материально-техническое обеспечение опытных станций. Они не могут купить новую технику и оборудование. Поэтому их обеспеченность уступает фермерским хозяйствам. Конечно, все это не освобождает науку от задачи работать с фермерами, показывать им наглядно плюсы и минусы различных агротехнологий и сортов. – Не секрет, что зачастую сортоиспытательные и другие организации, имеющие научные цели, живут своей жизнью, а местное фермерское сообщество – своей. Первые могут даже не знать о ситуации на фермерских полях, вторые – о результатах, полученных на опытных делянках. Когда аграрий сможет реально ощутить «плечо» ученого? – Да, такая проблема существует. Я, как научный куратор, добиваюсь того, чтобы наши научные сотрудники отрывались от своих сортоиспытательных делянок и приходили в фермерские хозяйства. Результаты, полученные на делянках, могут отличаться от показателей, достигнутых на больших площадях. Кроме того, ученому идет только на пользу взаимообмен с аграриями-практиками. Надо честно сказать, что у многих моих коллег, когда они выезжают на поля, как-то непросто складывается диалог с фермерами. Потому что общаются с ними мало. У аграриев-практиков можно многому научиться. Только в тесном взаимодействии отраслевой науки и практического земледелия можно добиться высоких результатов в аграрной отрасли. – В настоящее время ученые мира встревожены деградацией земель сельскохозяйственного назначения. По этому поводу проводится немало научных конференций, форумов, где звучат весьма неутешительные оценки и прогнозы. Насколько актуальна тема «самочувствия» земли для Казахстана? – Считаю, она имеет первостепенное значение. В Казахстане существуют ветровая и водная эрозии. Некоторые наши фермеры применяют, возможно, по незнанию или экономическим соображениям паровые поля с многократной механической обработкой. Весной происходит ветровая эрозия. Если фермер не может отказаться от паров, то он должен перейти хотя бы к минимальной их обработке. К сожалению, в связи с климатическими изменениями можно прогнозировать усиление ветровой эрозии. Это притом, что почвы у нас восстанавливаются столетиями, даже тысячелетиями. В то же время фермер от незнания может в одну весну потерять плодородный слой, который накапливался целый век. Водная эрозия происходит там, где есть сложный рельеф, но есть меры по ее предупреждению. Чтобы противостоять эрозии, важно желание фермера перестроиться. Стоит ли перепахивать огромные площади, которые из года в год не дают урожаев? Может, имеет смысл сократить их и выполнять все требуемые агротехнологии на меньших площадях, чтобы получать урожай? – Можно ли на законодательном уровне ввести контроль над использованием земли, наказывать лиц, которые из года в год демонстрируют равнодушное отношение к плодородию земли и своими действиями ухудшают ее бонитет? – Вопрос введения ответственности за наносимый земле вред созрел в гражданском обществе. Люди видят пыльные бури, из-за них закрываются автострады, случаются ДТП. К нам пришло понимание того, что землю и почву необходимо сохранить для будущих поколений. Считаю, настало время принять закон о защите почвы. Ведь приняты, действуют другие законы о природных ресурсах. Они успешно работают в США, Канаде, ряде европейских стран. Необходимо ввести индикаторы, по которым можно будет судить о том, как фермер относится к эксплуатируемой им земле. Если у нас появится такой закон, это мотивирует отечественных аграриев к более активному переходу к новым технологиям. Как я уже говорил выше, некоторые аграрные товаропроизводители ставят целью получить большую прибыль, превосходящую расходы в первый же сезон. На пути к этой цели закрывают глаза на вопросы сохранения здоровья земли. Однако стоит предостеречь таких фермеров: рассчитывать на мгновенные прибыли в сельском хозяйстве, к тому же не вкладывая ничего в плодородие почв, не стоит. Да, в один год может улыбнуться удача, случится хороший урожай. Но это вещь единовременная, краткосрочная. Далее, скорее всего, ждут неурожайные сезоны. Поэтому фермерам нужно работать на перспективу, долгосрочный и надежный успех. #фермеры #наука #ученые #урожай #агросектор