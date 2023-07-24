Какой будет погода для казахстанцев в ближайшие три дня

Резких изменений в температурном фоне не ожидается, отмечают синоптики.

Фото: Kazpravda.kz

РГП "Казгидромет" представило прогноз погоды по Казахстану на ближайшие три дня, 25-27 июля, сообщает Kazpravda.kz.

По данным метеослужбы, в предстоящие дни с прохождением атмосферных разделов на большей части территории РК пройдут дожди с грозами, порывистым ветром.

На севере и востоке возможен град.

С отрогом Северо-западного антициклона 25-26 июля на юге, 27 июля в западных областях страны прогнозируется погода без осадков.

Резких изменений в температурном фоне не ожидается, отметили синоптики.