Какой будет погода для казахстанцев в ближайшие три дня

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По данным метеослужбы, в ближайшие трое суток погоду на большей части территории республики будут определять атмосферные фронтальные разделы, в связи с чем пройдут кратковременные дожди с грозами и порывистым ветром.

1 июля на западе страны ожидаются сильные дожди, возможен град, а на севере и в центре Казахстана погода будет преимущественно без осадков.

Прогнозируется постепенное повышение дневной температуры на севере до 25-30, в центре до 30-35, на юге до 33-38, на юго-востоке до 28-33 тепла, на востоке республики столбики термометров днем повысятся до 17-25 тепла, а на западе страны значительных изменений в температурном фоне не ожидается, воздух днем прогреется до 25-30, на юго-западе до 33-38 градусов тепла.