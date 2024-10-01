Какую погоду ждать казахстанцам в октябре

Погода
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Октябрь - середина осени, переход к предзимью

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

РГП «Казгидромет» представило прогноз погоды по Казахстану на октябрь 2024 года, сообщает Kazpravda.kz

По информации метеослужбы, в течение первой декады на большей части республики, с прохождением атмосферных фронтов, прогнозируются дожди, усиление ветра с порывами до 15-25 м/с, в северной половине, на востоке, в горных районах юго-востока в ночные часы возможен переход дождя в мокрый снег. В отдельные дни с влиянием антициклона прогнозируется прекращение осадков.

В начале первой декады ожидается понижение температуры воздуха:

- на западе республики ночью от +3+12°С до -3+5°С, днем от +18+27°С до +13+22°С;

- на севере, северо-западе, в центре, на востоке ночью от 0,+8 до -1-6°С, днем от +17+25°С до +5+13°С.

На остальной территории страны прогнозируется колебание температуры воздуха:

- на юго-западе, на юге ночью от +10+18°С до +7+15°С, днем от +23+28°С до +20+25°С;

- на юго-востоке ночью от +5+13°С до +10+15°С, днем от +20+25°С до +15+20°С.

В конце первой декады по республике установится вновь теплая погода, в северной половине воздух прогреется до +10+18°С, в южной половине и на западе республики до +20+28°С.

Во второй и третьей декадах месяца в северной половине страны с частой сменой барических образований, прогнозируется неустойчивый характер погоды, ожидаются осадки - дождь, мокрый снег, порывистый ветер, гололед и туманы. В южной половине республики погода будет преимущественно без осадков, однако не исключены дни, когда с обострением фронтальных разделов пройдут осадки, преимущественно в виде дождя.

Предполагается колебание температуры воздуха:

- в западных регионах ночью от -2+6°С до 0,-8°С, днем от +13+23°С до +3+12°С;

- в северных, центральных и восточных регионах республики ночью от +3+10°С до -1-10°С, днем от +10+20°С до -2+5°С;

- на юге, юго-западе, юго-востоке РК ночью от +3+11°С до -1-6°С, днем от +18+25°С до +8+18°С.

#погода #Казгидромет #прогноз #октябрь

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