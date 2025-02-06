Канат Бозумбаев проверил работу энергообъектов в Шымкенте

Энергетика,Правительство
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Заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев посетил ключевые объекты энергоснабжения в Шымкенте и провел совещание с активом города по реализации Национального плана «Модернизация энергетического и коммунального секторов», передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Фото: пресс-служба правительства

По данным акимата, в рамках модернизации уже реконструированы 29 км тепловых и 330 км электросетей, отремонтированы локальные котельные, а также заменены 50 электротрансформаторов.

В ходе совещания было одобрено предложение дополнить нацпроект не только строительством сетей, но и электроподстанций. В связи с этим в Шымкенте планируется замена более 400 км изношенных электросетей и строительство новой электроподстанции «Кызылсу» мощностью 125 МВт.

Вице-премьер осмотрел работу котельной в административно-деловом центре города, обеспечивающей теплом и горячей водой 10% Шымкента. В целях повышения надежности теплоснабжения местные власти планируют к 2027 году построить 4 дополнительных котла общей мощностью 120 Гкал, что позволит увеличить охват теплоснабжением на 20% – с 150 до 530 домов.

Кроме того, Канат Бозумбаев посетил ТЭЦ-3 – единственную теплоэлектроцентраль в городе, снабжающую 70% Шымкента теплом и порядка 30% электроэнергией. Протяженность теплосетей от ТЭЦ до города составляет около 60 км, при этом степень их изношенности достигает 90%. В связи с этим принято решение включить в нацпроект реконструкцию 17 км теплосетей.

Также вице-премьер ознакомился с работой электроподстанции «Дендропарк» мощностью 40 МВт, введенной в эксплуатацию в 2024 году без привлечения бюджетных средств в рамках инвестиционной программы «Тариф в обмен на инвестиции». Новый объект позволит обеспечить стабильное электроснабжение новых жилых массивов. Важно отметить, что реализация Национального проекта в Шымкенте, по примеру электроподстанции «Дендропарк», не предусматривает использования государственных средств.

В рамках рабочей поездки Канат Бозумбаев также принял участие в командно-штабных учениях «Көктем-2025» ДЧС Шымкента и осмотрел берегоукрепительные плотины на реке Бадам, проходящей через 6 населенных пунктов. Здесь проведены инженерно-строительные работы по спрямлению русла, направленные на повышение защиты от паводков.

#Шымкент #энергетика #Бозумбаев

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