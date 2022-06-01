Канатбек Сафинов рассказал об изменениях в Конституцию медиаторам Шымкента

Депутат Сената Парламента Канатбек Сафинов встретился с медиаторами и представителями уполномоченных государственных органов по вопросам развития медиации города Шымкент и Туркестанской области.

В ходе встреч сенатор рассказал участникам о значении предстоящего республиканского референдума и основных изменениях в Конституцию.

«Предстоящий референдум имеет большое значение для будущего нашей страны. Он позволяет каждому гражданину принимать непосредственное участие в решении судьбы страны и укрепляет наш курс на всестороннюю демократизацию и построение Нового Казахстана», - сказал Канатбек Сафинов.

Участники встречи также отметили важность проводимых политических реформ, направленных на демократические преобразования. Вместе с тем, они рассказали о проблемных вопросах, с которыми они сталкиваются во время применения законодательства в данной сфере, а также озвучили свои предложения по развитию института медиации.

Сенатор отметил, что предложения медиаторов будут учтены в ходе рассмотрения следующих законопроектов в этой сфере.