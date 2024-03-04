Каникулы для срочников

Об этом было сообщено на площадке Службы центральных коммуникаций при Президенте РК.

Как рассказали заместители начальника департамента организацион­но-мобилизационной работы Генерального штаба Вооруженных сил Казахстана полковники Азамат Дусимов и Фархат Айдарбаев, в соответствии с Указом Президента РК с 1 марта начались мероприятия по увольнению военнослужащих срочной службы, выслуживших установленные сроки, и призыву граждан, не имеющих оснований на предоставление отсрочки или освобождения от призыва. Работа городских и районных призывных комиссий проводится под руководством заместителей акимов местных исполнительных органов.

– До 30 июня текущего года ряды Вооруженных сил, других войск и воинских формирований пополнят более 20 тысяч казахстанцев в возрас­те от 18 до 27 лет. К призыву в Вооруженные силы запланировано около 10 тысяч, в Национальную гвардию – свыше 6 500, в Пограничную службу КНБ – около 3 000, в Министерство по чрезвычайным ситуациям и в Службу государственной охраны – более 500 граждан, – озвучил цифры полковник Азамат Дусимов.

Азамат Дусимов отметил, что призыв граждан на срочную воинскую службу проводится в максимально открытом формате. Для получения необходимой информации, касающейся призыва, во всех департаментах по делам обороны функционируют электронные почтовые ящики, созданы официальные аккаунты в социальных сетях.

Представитель Минобороны предос­терег граждан от попыток решения вопросов отсрочки или освобождения от призыва сомнительными способами за вознаграждение.

– Услуги отсрочки или освобождения от призыва предоставляются граж­данам местными исполнительными органами через портал «электронного правительства» на безвозмездной основе. На сайте egov.kz и во всех местных органах военного управления есть памятка, которой необходимо руководствоваться при решении этого вопроса, – проинформировал полковник Азамат Дусимов.

По всем случаям вымогательства денег, затягивания решения вопросов он рекомендовал обращаться по телефонам доверия Министерства обороны и правоохранительных органов.

Полковник Фархат Айдарбаев также остановился на мерах, принимаемых государством с целью повышения привлекательности срочной воинской службы. В рамках реализации поручения Главы государства по повышению привлекательности срочной воинской службы успешно реализуется проект по предоставлению кредитных каникул военнослужащим срочной службы. На сегодняшний день отсрочку платежей получили более 6 тыс. военнослужащих на сумму 2,3 млрд тенге.

– Реализуется также поручение Президента о получении в армии рабочей специальности. В учебных центрах Вооруженных сил, других войск и воинских формирований проводится подготовка по военно-учетным спе­циальностям. По окончании обучения военнослужащие получают свидетельства государственного образца. После армии их обладатели имеют больше шансов для трудоустройства. Есть также возможность поступления на воинскую службу по контракту, – дополнил Фархат Айдарбаев.

Более 70 вузов подписали с Минис­терством обороны соглашения о предоставлении дополнительных льгот в образовательном секторе для лиц, прошедших срочную воинскую службу. На сегодняшний день по данному проек­ту в вузах обучаются около 600 отслуживших в армии казахстанцев.

Заместитель председателя Комитета по гражданской обороне и воинским частям МЧС РК Алексей Советов проинформировал, что в целях привлечения внимания мировой общественности к вопросам безопасности граждан, привития правил безопасного поведения при угрозе и возникновении ЧС, повышения престижа спасательных служб и пропаганды их деятельности 1 марта был отмечен как Всемирный день гражданской обороны. Ежегодно он проходит под новым девизом. В текущем году девиз: «Инновационные технологии на службе гражданской обороны». Инновационные технологии, принимая во внимание специфику дея­тельности спасательных служб, – это дроны, спутники, роботы, автономные транспортные средства, различные удаленные датчики, технологии 3D-моделирования, геоинформационные системы и Интернет.

Повсеместно в регионах будут проходить дни открытых дверей, семинары, викторины, конкурсы, показательные учения и тренировки с различными категориями населения, в том числе открытые уроки на объектах образования всех уровней.

В Казахстане ГО – составная часть государственной системы гражданской защиты в мирное и военное время от современных средств поражения и ЧС. Сегодня на вооружении МЧС Казах­стана имеется 120 дронов, 31 вертолет, установлено по стране 70 сейсмостанций, 31 автоматизированная система мониторинга за моренными озерами.

Наряду с применением информацион­ных технологий МЧС проводится работа и в традиционном формате по привитию навыков безопасного поведения населению и должностным лицам органов управления в условиях ЧС. В специализированных классах проводится изучение теоретических основ, а практические навыки отрабаты­ваются в ходе различных по тематике и масштабам учений и тренировок.