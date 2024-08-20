Капитанские звёзды

А еще можно добавить, что на плечах младшего офицерского состава лежит гигантская нагрузка во всех отраслях службы. И поэтому хорошо, что большинство из них справляется с ней и с оптимизмом смотрят в будущее. Один из таких офицеров – капитан АдильханБилимов. Являясь командиром 4 учебного взвода 3 учебной роты 2 учебного батальона Академии Национальной гвардии Адильхан Кенесович несет службу на отлично. Давайте послушаем его.

– Господин капитан, расскажите о ваших родителях, о детстве и юности.

– Родился я 21 декабря 1996 года в селе Светлое, которое расположено в Айыртауском районе Северо-Казахстанской области. Отец Кенес Жанайдаров с моей мамой Мадиной Шораевной живут в городе Кокшетау. Батя трудится в средней школе директором. Ему 58 лет, а маме 52 года. Она работает пекарем на хлебобулочном заводе «Инмарт». В семье нас пять человек: помимо родителей еще трое сыновей. Старший брат Валихан работает старшим менеджером в автоломбарде «ТасГруп Кредит» в городе Кокшетау. Младший братишка перешел в девятый класс средней школы. А я живу в Петропавловске и служу в Академии.

– Почему вы решили стать военным?

– Мысль такая появилась после 9 класса. Мои родители и родственники посоветовали выбрать военную профессию и порекомендовали Военный институт Внутренних войск МВД РК, расположенный в Петропавловске. И я подумал: «Почему бы и нет?». Тем более были знакомые односельчане, которые ранее туда поступили и отучились. Поэтому с девятого класса и до самого выпуска из школы я готовился к поступлению в военное учебное заведение. В итоге успешно сдал и ЕНТ, и нормативы. Результат – поступил в 2014 году в Военный институт и закончил его в 2018 году.

Сегодня я действующий офицер Академии НГ. Наша главная миссия – воспитание и обучение курсантов, чтобы они после выпуска успешно служили в воинских частях.

– Ну, раз зашел разговор о курсантах, то расскажите вкратце об этом.

– Как известно, наши курсанты, обучающиеся в стенах Академии, получают все необходимые для службы знания и умения, за четыре года обучения приобретают навыки, которые им понадобятся в последующие годы. Также у нас в Академии особое внимание уделяется развитию физических, морально-психологических и духовно-нравственных качеств.

Как вы знаете, в Академии Национальной гвардии обучают курсантов по пяти основным специальностям, по которым будущие офицеры приобретают не только умения и навыки по своей специальности, но и в полном смысле слова проходят школу жизни. Каждый курсант осваивает основы военного искусства, учится искусству принятия разумных и взвешенных решений. При этом учится брать ответственность за своих подчиненных.

Все, что я назвал, в течение длительного времени складывается, образно говоря, в единый ансамбль, в мощный сплав общих и военных знаний, умений и навыков. Так что можно утверждать, что после четвертого курса наши парни выпускаются полноценными офицерами для того, чтобы дальше достойно нести службу.

– События, связанные с паводками этой весной, уже стали историей. Тем не менее, расскажите пожалуйста о том, как офицеры и курсанты Академии Нацгвардии помогали гражданскому населению.

– Да, с удовольствием расскажу. В связи со сложившейся тогда в апреле обстановкой, связанной с наводнениями весь личный состав Академии, получил ряд новых задач по оказанию помощи жителям Северного Казахстана. И одна из задач заключалась в том, что командование, офицеры, военнослужащие по контракту и курсанты стали выполнять задачи по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного характера. Гвардейцы Академии совместно с местными исполнительными органами, силовыми структурами и воинскими частями Петропавловского гарнизона наполняли песком мешки, строили дамбы на Хромзаводе, в Прибрежном, в Бишкуле.

Мы помогали переселяться жителям затопленных населенных пунктов и пригородов, ведь эвакуация местных жителей была срочной, счет шел на часы и минуты. Мы раздавали необходимые вещи: одежду, обувь, хозяйственные предметы. Питьевую воду и продукты питания, которые волонтеры привозили в специальные места, мы стремились распределять равномерно по всем пострадавшим населенным пунктам и пригородам областного центра.

Также мы контролировали общественный порядок, не допуская факты мародерства. Увы, к сожалению, некоторые граждане, потеряв всякий стыд и совесть, пытались воспользоваться ситуацией стихийного бедствия и открыто похитить чужое имущество. Но бдительность и мужество сотрудников органов внутренних дел и гвардейцев не дали осуществиться преступным замыслам отдельных нарушителей. Так что мы сделали все возможное, чтобы остановить стихию и уменьшить тяжесть ее последствий. Уверен, что наш вклад в оказании гуманитарной помощи местным жителям был весомым и полезным.

– Кого из курсантов вы можете отметить в лучшую сторону?

– Учитывая морально-психологический климат, физическое состояние и успехи в учебе, больше всех могу отметить в положительную сторону курсанта сержанта 2 взвода Байбола Куанышева. Он является призером чемпионата войск правопорядка по рукопашному бою. Байбол при всей спортивной занятости не забывает и хорошо учиться. При этом сержант Куанышев хорошо руководит вверенным ему личным составом. Такими успехами и результатами он выделяется среди всей роты. Байбол своим примером показывает, как надо соблюдать баланс и равновесие в трех сферах: учебе, спорте и дисциплине, при этом ничего не ущемляя из них. Можно твердо сказать, что у нашего лидера все стабильно.

– А еще кого можете назвать?

– В плане учебы хочу отметить курсанта Арыстана Маултова, который будучи сержантом 3 взвода, является передовиком и активистом. В отношении учебы претендует на красный диплом. Арыстан не только в учебе лидер. Большое внимание он уделяет и спорту. Как он сам говорит, физическое развитие для него – это неотъемлемая часть его молодой жизни. Как два крыла у беркута, так и две основные линии развития у Маултова: учеба и спорт.

– Что самое важное для курсантов в учебе?

– Это обучение по специальным предметам. Как известно, для нас самые важнейшие предметы в обучении – это огневая подготовка, тактическая подготовка, тактика служебно-боевого применения. А без физической подготовки и спорта вообще трудно представить успешного офицера. Добавьте сюда умение мыслить, как командир, ведь за тобой идет твое подразделение и жизнь личного состава на твоей ответственности. И, конечно же, каждый курсант обязан по своей специальности активно и качественно осваивать специальные предметы.

Для тыловика, например, это, в первую очередь, командная тактическая тылового обеспечения и все предметы, касающиеся сферы тыла. Перечислять их не буду. Это не только специальные предметы – войсковое хозяйство, тыловое обеспечение, но и многие другие. Также можно сказать и про другие военные специальности. Например, для будущего воспитателя, знания психологии – это крайне необходимо, актуально и полезно.

– А в вашем учебном подразделении кого готовят?

– Во взводе у меня учатся и служат курсанты по специальностям: командная тактическая автомобильных войск и командная тактическая тылового обеспечения.

– Как нам известно, по выходным дням офицеры проводят с курсантами спортивно-массовую работу. Что можете нам поведать об этом?

– Как я ранее сказал, мы особое внимание уделяем физической подготовке. Это неотъемлемая часть жизни будущего офицера. И, конечно, традиционно, каждые выходные дни мы пробегаем десятикилометровый марш совместно с командованием нашего учебного батальона. И не просто бежим, а еще и для поднятия духа кричим свой боевой девиз: «Батальон – алға, алға, алға!».

– С вашей точки зрения, каким должен быть идеальный курсант?

– Он должен быть воспитанным, обученным, и в обязательном порядке разносторонним. Обязан быть дисциплинированным. Желательно, чтобы курсанты были отзывчивыми, и конечно же, стойкими, сильными, терпеливыми. А самое главное, они должны ко всему относиться осознанно и понимать, что на их офицерском пути не все будет легко, но такова военная профессия.

– Кого можешь похвалить из старших товарищей?

– За период моего обучения встречалось много офицеров, с которых мы, молодые брали пример. Но больше всего я хочу отметить нашего командира - полковника Журабая Сулаймонова. Когда я был курсантом, он являлся моим командиром батальона. Сегодня он служит на должности начальника службы войск Академии. Также второй человек, которого я хочу отметить в лучшую сторону – это заместитель командира нашего батальона сейчас и в курсантские годы – подполковник Алимжан Тасмагамбетов, который является образцом для всех нас, как для курсантов, так для и офицеров.

– Как проводите досуг? Если смотрите кино, то какие фильмы самые любимые?

– На досуг времени остается мало. Сами понимаете, мы же офицеры и вся наша жизнь – это служба. Но если выпадает часик свободного время, то занимаюсь спортом, люблю прогулки и кино. На сегодня мои самые любимые фильмы – детективы: «Убийство в Восточном экспрессе» и «Достать ножи».

– Ну, что ж, спасибо за рассказ о себе и службе.

– И вас хочу поблагодарить за внимание редакции газеты к нам, офицерам.