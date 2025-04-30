Карагандинка записала первый казахстанский стендап-концерт на английском языке

Культура
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Дана Аменова
корреспондент

Съемку и монтаж производила местная продакшн-студия

Фото: Минкультуры

В Караганде прошла запись англоязычного стендап-концерта, автором и исполнительницей которого стала комикесса, стендап-продюсер Шугыла Сагынбекова, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры

Запись длительностью 32 минуты стала первым англоязычным концертом в Казахстане, полностью снятым в формате стендап-спешла. Съемку и монтаж производила местная продакшн-студия.

Проект стал продолжением серии англоязычных открытых микрофонов, которые Шугыла начала организовывать в Караганде, в конце 2023 года. С того времени она провела около 10 мероприятий в Астане, Караганде и Алматы.

В ноябре 2024 года карагандинка дала первый сольный концерт в Астане, где в числе гостей был и экс-посол США в Казахстане.
Автор проекта считает, что стендап на английском языке будет способствовать росту влияния Казахстана в англоязычном культурном поле.

#Караганда #МКИ #стендап-концерт #комикесса

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