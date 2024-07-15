Карагандинская область поддержала акцию «Молодёжь за чистый Казахстан!»

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Первыми в ней приняли участие экоактивисты Темиртау.

Более 100 волонтёров, бойцов трудового отряда «Жасыл ел», участники команд КВН, спортсмены, а также представители молодёжного крыла АНК убрали территорию городского стадиона «Металлург». Своим примером они намерены привлечь внимание к вопросам экологии и улучшить состояние окружающей среды.

«Наша главная задача – вовлечение молодёжи в экологические инициативы и активная поддержка масштабной акции. На стадионе ежедневно проходят тренировки, командные игры. Street Workоut площадка вечерами собирает огромное количество поклонников этого вида спорта. И это абсолютно естественно, что мы, спортсмены, сегодня выбрали очистку именно этого места. Призываем жителей следить за чистотой и заниматься спортом», – говорит тренер-преподаватель по вольной борьбе спортклуба «Тау» Максим Самцов.

Участники акции обещают расширить географию работ.

«Наше молодёжное движение всегда участвует в экоинициативах. Мы видим, как у молодёжи формируется стремление к чистоте и охране окружающей среды. И дальше продолжим это правильное и доброе дело! Призываем жителей присоединиться к нам», – говорит исполняющий обязанности директора Молодёжного ресурсного центра города Темиртау Руслан Кожекенов.

«Молодёжь за чистый Казахстан!» – продолжение республиканской экологической акции «Таза Қазақстан», инициированной главой государства в начале апреля.

По Темиртау в акции «Таза Қазақстан» приняли участие 20 тысяч жителей, 300 коллективов, убраны парки и скверы, вывезено 15 тысяч тонн ТБО. Также высажено более 5 тысяч различных деревьев, проведена уборка территорий памятников истории и культуры.