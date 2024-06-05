Карагандинские спасатели продолжают поиски двух рыбаков
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В Шахтинске и Осакаровском районе пропали рыбаки, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МЧС РК
Сообщается, что в двух километрах от Шахтинска в районе искусственного водоема четвертый день продолжаются поиски рыбака, который 1 июня уплыл на моторной лодке и не вернулся.
Также с 4 июня в Осакаровском районе возобновлены поиски рыбака 1951 г. р., который 11 мая уплыл на надувной лодке и не вернулся.
В Министерстве по чрезвычайным ситуациям напомнили, что при рыбной ловле следует соблюдать правила безопасности.