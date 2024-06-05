Карагандинские спасатели продолжают поиски двух рыбаков

В Шахтинске и Осакаровском районе пропали рыбаки, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МЧС РК

Фото: пресс-служба МЧС РК

Сообщается, что в двух километрах от Шахтинска в районе искусственного водоема четвертый день продолжаются поиски рыбака, который 1 июня уплыл на моторной лодке и не вернулся.

Также с 4 июня в Осакаровском районе возобновлены поиски рыбака 1951 г. р., который 11 мая уплыл на надувной лодке и не вернулся.

В Министерстве по чрезвычайным ситуациям напомнили, что при рыбной ловле следует соблюдать правила безопасности.