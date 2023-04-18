Карагандинский аферист "продал" смартфоны на 6 млн тенге

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Стражи порядка задержали карагандинского «предпринимателя», который обманул горожан на 6 млн тенге, передает Kazpravda.kz со ссылкой на региональный Департамент полиции.

Один из пострадавших рассказал полицейским, что нашел в соцсетях объявление, автор которого предлагал на продажу «мобильник» по приемлемой цене.

Продавец вызвал доверие и покупатель перечислил на его счет 915 тыс. тенге. Получив денежные средства, автор объявления перестал выходить на связь.

В ходе поиска подозреваемого задержали. 35-летний мужчина дал признательные показания.

«Во время досудебного расследования по статье УК РК «Мошенничество» выяснилось, что злоумышленник причастен к пяти аналогичным преступлениям. Общая сумма ущерба составила около 6 млн тенге. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания», – рассказали в пресс-службе ДП.