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По-весеннему легкую комедию с остроумными диалогами и итальянскими страстями представил зрителям Карагандинский драматический театр им. К. С. Станиславского. Здесь состоялась премьера спектакля по мотивам пьесы итальянского драматурга Карла Гольдони «Кьоджинские перепалки». Ему дали новое название – «Дамы Гольдони» и немного осовременили. Приглашенный из Бишкека режиссер-постановщик Вячеслав­ Виттих не стал переносить действие комедии в другую реальность, но сделал более понятным зрителю XXI века юмор XVIII столетия.

– Мы, можно сказать, пошли вольным стилем, – говорит Вячеслав Виттих. – Классический перевод «Кьоджинских перепалок» нас не устроил. Мы вместе с друзьями, владеющими итальянским языком, перевели пьесу и адаптировали ее текст под реалии сегодняшнего дня. К тому же мы сократили произведение Гольдони. Это тоже веление времени. Сейчас все разыгрывается заметно быстрее, чем триста лет назад.

Действие комедии происходит в рыбацком городке Кьодже, где на одной из улиц женщины разных возрастов за вязанием коротают время в ожидании своих мужчин-рыбаков. Их общение не обходится без сплетен, подтруниваний и перепалок. От искр кокетства и соперничества разгорается огонь ревности и обид. Под угрозой оказывается счастье влюбленных, но в конце комедии они, преодолев все преграды и недопонимания, воссоединяются.

Надо отметить, что режиссер-постановщик добавил в классическую комедию капельку модерна. Он включил в ход спектакля группу-перформанс – актеров с белым гримом на лице и в странных костюмах-балахонах. Они время от времени выходят на сцену, гримасничают и кружатся в первобытной пляске, будто отпугивая злые силы. Это действо вызывает у зрителя недоумение.

– Мы специально для спектакля придумали эту группу-перформанс, – отмечает Вячеслав Виттих. – Ее поведение не вписывается в рамки того жанра, в котором работают другие актеры. На фоне произведения Гольдони как будто происходит другой, отдельный спектакль. В этом элементе театра абсурда заключается особенность нашего спектакля.

Над постановкой мимики, жестов и танца для актеров из группы-перформанс работал молодой российский режиссер по пластике Максим Лисовский. Образы замужних мадонн на сцене воплотили актрисы Ольга Цветкова, Ирина Егорова, Светлана Федоренко и Нина Круцевич. Роли их молодых оппоненток исполнили Алена Звонова, Светлана Потемкина, Валентина Парфенова и Анна Абузарова.