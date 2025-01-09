Карагандинскую лабораторию наказали за нарушение при испытаниях асфальтобетона

Закон и Порядок
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Дана Аменова
корреспондент

Протоколы испытаний отменены

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Лаборатория Карагандинской области выдала протоколы испытаний на материал Кернов из асфальтобетонной смеси с нарушением аккредитационных норм, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Комитет технического регулирования и метрологии Минторговли

Как отмечается, нарушение было выявлено в ходе внеплановой проверки, проведенной сотрудниками Департамента Комитета технического регулирования и метрологии Минторговли. 

«В результате судебного решения на лабораторию наложен штраф в размере 801 164 тенге, а также приостановлен аттестат аккредитации на 6 месяцев в области «Строительных и дорожных материалов», – сообщили в комитете.

Там же добавили, что протоколы испытаний были отменены.

#нарушение #нормы #лаборатория #испытания #асфальтобетон

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