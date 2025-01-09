Карагандинскую лабораторию наказали за нарушение при испытаниях асфальтобетона
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Протоколы испытаний отменены
Лаборатория Карагандинской области выдала протоколы испытаний на материал Кернов из асфальтобетонной смеси с нарушением аккредитационных норм, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Комитет технического регулирования и метрологии Минторговли
Как отмечается, нарушение было выявлено в ходе внеплановой проверки, проведенной сотрудниками Департамента Комитета технического регулирования и метрологии Минторговли.
«В результате судебного решения на лабораторию наложен штраф в размере 801 164 тенге, а также приостановлен аттестат аккредитации на 6 месяцев в области «Строительных и дорожных материалов», – сообщили в комитете.
Там же добавили, что протоколы испытаний были отменены.