Вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития РК Ростислав Коняшкин на заседании Правительства доложил о проводимой работе по цифровизации транспортной отрасли, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Он сообщил, что во исполнение поручений Главы государства Министерством транспорта совместно с Министерством искусственного интеллекта и цифрового развития утверждена Карта цифровой трансформации отрасли транспорта.

В документе поставлены конкретные цели:

- запуск биометрической идентификации в 10 международных аэропортах до 2027 г.;

- внедрение интеллектуальных систем на 55% маршрутах железнодорожного транспорта;

- полное внедрение «зеленого коридора» в автомобильных пунктах пропуска к 2029 г.

«Эти меры сократят время пересечения границы, улучшат качество обслуживания грузов и пассажиров, укрепят транзитный потенциал», — подчеркнул Ростислав Коняшкин.

Также он отметил, что совместно с министерствами финансов и транспорта в рамках Евразийского экономического союза внедряется информационная система «Транзит». По словам вице-министра, эта система позволяет отслеживать движение грузов в режиме реального времени с помощью навигационных пломб.

В настоящее время система используется:

- на 7 железнодорожных станциях;

- в 11 автомобильных пунктах пропуска;

- интегрирована с системами Комитета государственных доходов и стран ЕАЭС.