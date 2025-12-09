Вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития РК Ростислав Коняшкин на заседании Правительства доложил о проводимой работе по цифровизации транспортной отрасли, передает Kazpravda.kz
Он сообщил, что во исполнение поручений Главы государства Министерством транспорта совместно с Министерством искусственного интеллекта и цифрового развития утверждена Карта цифровой трансформации отрасли транспорта.
В документе поставлены конкретные цели:
- запуск биометрической идентификации в 10 международных аэропортах до 2027 г.;
- внедрение интеллектуальных систем на 55% маршрутах железнодорожного транспорта;
- полное внедрение «зеленого коридора» в автомобильных пунктах пропуска к 2029 г.
«Эти меры сократят время пересечения границы, улучшат качество обслуживания грузов и пассажиров, укрепят транзитный потенциал», — подчеркнул Ростислав Коняшкин.
Также он отметил, что совместно с министерствами финансов и транспорта в рамках Евразийского экономического союза внедряется информационная система «Транзит». По словам вице-министра, эта система позволяет отслеживать движение грузов в режиме реального времени с помощью навигационных пломб.
В настоящее время система используется:
- на 7 железнодорожных станциях;
- в 11 автомобильных пунктах пропуска;
- интегрирована с системами Комитета государственных доходов и стран ЕАЭС.
«Система упростит контроль для бизнеса и предотвратит «ложный транзит», а для государства увеличит налоговые и бюджетные поступления. Полное внедрение на территории Союза запланировано на февраль 2026 года», — добавил Коняшкин.