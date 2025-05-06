Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Вьетнама То Лам посетили концерт в рамках Дней культуры Вьетнама в Казахстане, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: пресс-служба президента РК

На сцене театра «Астана Опера» перед почетными гостями и столичной публикой выступили Ханойский филармонический оркестр, симфонический оркестр театра «Астана Балет», хор Государственного театра оперы и балета «Астана Опера», а также выдающиеся представители казахского и вьетнамского искусства.