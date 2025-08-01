Касым-Жомарт Токаев поздравил работников транспортной отрасли

Президент,Транспорт
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Президент поздравил работников транспорта с профессиональным праздником и подчеркнул, что они, будучи истинными людьми труда, вносят большую лепту в развитие Казахстана, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: пресс-служба президента РК

– Транспортная отрасль имеет стратегическое значение для нашей страны. Она выступает важным показателем экономического роста и поэтому неизменно находится в центре особого внимания. Не будет преувеличением заявить, что транспортная система – движущая сила экономики, гарант прогресса и процветания. Наша страна обладает огромным, можно сказать, уникальным потенциалом в этой сфере. Казахстан выступает одним из ключевых транзитных узлов Евразии. В настоящее время большая работа ведется по развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута, обеспечивающего доставку грузов между Китаем, Центральной Азией и Европой. В прошлом году в рамках глобальной инициативы «Один пояс, один путь» совместно с Китаем был открыт транспортно-логистический центр в городе Сиане. Несомненно, этот шаг способствует увеличению объема международных грузоперевозок, – заявил Глава государства.

Касым-Жомарт Токаев сообщил, что Казахстан приступил к последовательной модернизации инфраструктуры транспортных коридоров, проходящих по его территории.

– Открываются логистические центры и склады, активизировалось строительство железнодорожных магистралей. Уверен, подобные масштабные меры позволят не только нарастить объемы внешней торговли, но и будут способствовать экономическому росту страны. В текущем году завершится строительство вторых путей на участке Достык – Мойынты, что позволит нарастить объемы грузоперевозок в пять раз. Особо подчеркну, что столь крупный проект реализуется отечественными организациями. В конце этого года также будет введена в эксплуатацию обводная линия в обход Алматы, которая позволит снизить нагрузку на транспортный узел и сократить сроки доставки грузов.

Транспортная отрасль должна быть передовой, современной и конкурентоспособной. Поэтому в ближайшее время планируется значительно увеличить протяженность сети железных дорог страны. Продолжится ремонт 11 тысяч километров линий, будет построено и модернизировано 5 тысяч километров путей. Запущен масштабный проект Трансказахстанского железнодорожного коридора. По моему поручению прокладывается железнодорожная линия Мойынты – Кызылжар общей протяженностью 323 километра. Кроме того, полным ходом идет строительство участков Дарбаза – Мактаарал и Аягоз – Бакты, – сказал Президент.

Еще одним ключевым направлением, требующим особого внимания, по мнению Главы государства, является машиностроительный сектор.

– Необходимо сконцентрироваться на развитии местного производства с привлечением передовых мировых компаний. В настоящее время в Казахстане работают ведущие зарубежные корпорации. В начале года я посетил предприятие по производству электровозов в Астане, на котором выпускаются грузовые и пассажирские электровозы, а также запчасти к ним. Особо хотел бы отметить, что на заводе трудятся отечественные специалисты. Государство продолжит оказывать всестороннюю поддержку таким важным проектам, – добавил он.

Как подчеркнул Президент, важнейшей задачей отечественной транспортной политики является дальнейшее развитие авиасообщения.

– Мы проводим комплексную работу по модернизации авиационной инфраструктуры по всей стране. К примеру, в прошлом году были запущены новые терминалы в Алматы, Шымкенте и Кызылорде, которые существенно увеличили пропускную способность аэропортов. Если раньше воздушная гавань Алматы могла обслуживать 2,5 миллиона пассажиров в год, то сегодня эта цифра выросла до 14 миллионов. По моему поручению строятся три новых аэропорта в Зайсане, Катон-Карагае и Кендерли, начато восстановление аэропорта в Аркалыке. Реализация таких проектов, помимо увеличения пассажиропотока, стимулирует развитие логистики, туризма, торговли и целого ряда сопутствующих отраслей. Мы предпринимаем системные усилия, чтобы постоянно расширять географию полетов. В настоящее время Казахстан имеет прямое авиасообщение c более 30 странами. Но этого, с учетом потенциала нашего государства, недостаточно, работа в данном направлении будет продолжена, – сообщил Касым-Жомарт Токаев.

Другой актуальной задачей, по мнению Главы государства, является развитие воздушных грузоперевозок и становление Казахстана как ведущего авиационного хаба региона.

– Правительство заявило о планах создания национального грузового авиаперевозчика. В целом, развитие гражданской авиации и воздушных грузоперевозок в Казахстане выходит далеко за рамки транспортной функции как таковой. Это стратегический вектор, который прямо влияет на экономический рост, международное позиционирование и укрепление суверенитета нашей страны, – сказал Президент.

Касым-Жомарт Токаев отдельно остановился на проводимой системной работе по улучшению качества автомобильных дорог.

– В прошлом году введено в эксплуатацию 7 тысяч километров трасс. Модернизированы автомагистрали Талдыкорган – Усть-Каменогорск, Караганда – Алматы, Актобе – Атырау – Астрахань. Проводится ремонт местных дорог. Столь масштабные работы будут проводиться впервые в истории страны. Кроме того, реализуются и другие крупные проекты. В прошлом году был открыт долгожданный мост через Бухтарминское водохранилище. Это самый длинный мост в Казахстане, соединяющий две области и семь районов, а также Китай и Россию. Введен в эксплуатацию первый в стране туннель на перевале Шакпак-Баба. Недаром говорят: «Жол – тіршілік көзі, жол бар жерде қайнаған өмір бар» («Где дороги, там и жизнь»). Пользу от этих объектов ощущает прежде всего местное население. Качественная дорога способствует повышению уровня жизни граждан.

В целом, благодаря упорному труду таких профессионалов, как вы, транспортно-транзитный сектор в Казахстане развивается весьма динамично. Сейчас в отрасли трудятся более 770 тысяч человек. Своей верной службой вы вносите большой вклад в развитие нашей страны. Выражаю искреннюю благодарность всем работникам транспортной отрасли. Все мы общими силами строим «Справедливый Казахстан», где царят Закон и Порядок. Это очень значимая работа для будущего нашего государства, которую нам предстоит выполнить. Безупречно исполняя свои обязанности, работники транспортной отрасли принимают активное участие в деле государственной важности. Убежден, что вы и впредь будете служить на благо Родины. Народная мудрость гласит: «Еңбек еткен елден ырыс кетпейді» («Где труд, там и изобилие»). Трудолюбие и профессионализм – это естественные качества, присущие каждому цивилизованному обществу. Человек труда достоин самих высоких почестей. – подытожил президент.

На торжественной церемонии звание «Қазақстанның Еңбек Ері» было присвоено ветерану национальной компании «Қазақстан темір жолы» Калтаю Самбетову.

Он внес выдающийся вклад в развитие железнодорожной отрасли и транспортной инфраструктуры, а его непрерывный трудовой стаж составил 66 лет. Высшая государственная награда впервые вручается представителю транспортной отрасли, отметили в Акорде.

Президент торжественно вручил группе граждан государственные награды за большой вклад в развитие транспортной отрасли, становление и модернизацию инфраструктуры путей сообщения страны.

В их числе почетное звание «Қазақстанның көлік саласының еңбек сіңірген қайраткері» было присвоено ветеранам труда Борису Исинаманову, Владимиру Аверкину, Канату Шаймину и Андрею Горвату.

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