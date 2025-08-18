Касым-Жомарт Токаев вручил Танзиле Нарбаевой орден «Достық»

Президент
118

Глава государства принял председателя Сената Олий Мажлиса Узбекистана Танзилу Нарбаеву, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: пресс-служба президента РК

В ходе встречи собеседники обсудили актуальные вопросы казахско-узбекского стратегического партнерства и союзничества в контексте развития межпарламентских связей.

Приветствуя председателя Сената Олий Мажлиса Узбекистана, Президент отметил, что ее визит в Астану является ярким подтверждением особого характера стратегических отношений Казахстана и Узбекистана.

Касым-Жомарт Токаев высоко оценил личный вклад Танзилы Нарбаевой в укрепление уз дружбы, добрососедства между двумя народами.

– Ваш визит является очень важным с точки зрения укрепления дружественных взаимоотношений между нашими странами. Мы уделяем первостепенное внимание развитию сотрудничества с братским Узбекистаном. Считаем, что это очень важный фактор обеспечения стабильности и безопасности в Центрально-азиатском регионе. Чем лучше, теснее и продуктивнее будут отношения между нашими странами, тем более спокойной будет обстановка в целом в регионе. Что касается Вашего визита, то считаю его действительно важным с точки зрения укрепления межпарламентских связей, которые являются очень важным элементом наших взаимоотношений, – сказал Глава государства.

В свою очередь Танзила Нарбаева поблагодарила Касым-Жомарта Токаева за теплый прием и передала слова приветствия Президента Шавката Мирзиёева.

– Он просил передать Вам свои теплые приветствия, самые лучшие пожелания в реализации поставленных Вами задач. И, конечно же, он просил передать, что все достигнутые договоренности находятся у него лично на контроле. И мы, безусловно, вся команда Президента, включая Парламент, мы все будем работать для их реализации, чтобы были конкретные результаты. Как Вы сказали, Казахстан для Узбекистана и Узбекистан для Казахстана – это самые близкие, надежные партнеры, – отметила спикер Сената Олий Мажлиса Узбекистана.

Собеседники обсудили вопросы дальнейшего развития межпарламентской дипломатии, а также торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. Отдельное внимание было уделено укреплению культурно-гуманитарных связей.

Пользуясь случаем, Касым-Жомарт Токаев передал теплые пожелания Президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву.

В завершение встречи Глава государства вручил Танзиле Нарбаевой орден «Достық» II степени за неустанные усилия по углублению двустороннего стратегического партнерства.

#Токаев #Узбекистан #Достык #Нарбаева

