Касым-Жомарт Токаев встретился с Александром Квасьневским

Международное сотрудничество, Президент
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Они договорились продолжить совместную работу по профилактике наркозависимости и борьбе с незаконным распространением наркотиков

Фото: пресс-служба президента РК

Президент Касым-Жомарт Токаев встретился с председателем Комиссии по наркотической политике стран Восточной и Центральной Европы и Центральной Азии Александром Квасьневским, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы государства

В ходе встречи были обсуждены вопросы взаимодействия с Комиссией по обмену информацией, популяризации лучшей практики и полезного опыта в борьбе с распространением наркомании и наркобизнеса.

«Ваша миссия очень серьезная. Мы рассматриваем ее как крайне полезную для развития нашего сотрудничества, связанного с борьбой против наркомании. Здесь мы уделяем большое внимание этому вопросу. Недавно, выступая на заседании Национального курултая, я сказал, что мы должны очень серьезно пересмотреть наше законодательство в сторону ужесточения наказания в отношении тех, кто занимается производством и незаконным сбытом наркотических средств среди населения. Вы продолжаете важную миссию во благо интересов человечества, возглавляя Комиссию по наркотической политике стран Восточной и Центральной Европы, а также Центральной Азии. Казахстан готов активно взаимодействовать с Комиссией», – подчеркнул президент.

В свою очередь Александр Квасьневский рассказал о новых программах и мерах, направленных на повышение эффективности антинаркотической политики.

Собеседники договорились продолжить совместную работу по профилактике наркозависимости и борьбе с незаконным распространением наркотиков.

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