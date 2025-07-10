Касым-Жомарту Токаеву представили казахстанские IT-решения

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В ходе посещения Национального суперкомпьютерного центра Президенту Касым-Жомарту Токаеву были представлены отечественные IT-решения в сферах MedTech, EdTech, GovTech и промышленности, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: пресс-служба президента РК

В частности, проект SmartCity Astana, направленный на повышение качества жизни в городе путем внедрения инновационных технологий. Предусмотрено создание цифрового двойника столицы с подключением более 100 тысяч камер общего видеонаблюдения с применением ИИ. Это позволит в онлайн-режиме выявлять потенциальные риски в общественных местах и повышать оперативность реагирования. Проект полностью финансируется за счет средств частного партнера.

AlemLLM – казахоязычная большая языковая модель с высокой точностью, адаптированная для локального развертывания. Модель демонстрирует лучшие показатели среди аналогичных решений и предназначена для широкого применения в различных сферах.

AI Kitap – платформа для цифровых AI-учебников, обеспечивающая персонализированное обучение с учетом уровня знаний, успеваемости и индивидуальных предпочтений каждого учащегося.

Baspana Hub – цифровая экосистема для комплексного решения жилищных и иных сопутствующих запросов граждан в онлайн-формате. Благодаря системе можно найти и приобрести недвижимость через маркетплейс, получить госуслуги, связанные с недвижимостью, заказать ремонт или строительные материалы посредством онлайн-сметы и другие услуги. Проект реализован без привлечения внешнего финансирования и инвестиций.

Biny.co – отечественный стартап в сфере грузоперевозок. Команда участвует в акселерации Google for Startups – Silkway Accelerator и входит в топ-3 стартапов программы. Среди клиентов такие компании, как QazPost, Coca-Cola, Gorilla Asia, Zeta Trade.

Surfaice.pro – технологическая компания, основанная фаундерами из Казахстана в Кремниевой долине. Стартап разрабатывает инновационное решение для строительной отрасли и уже работает в 5 штатах США. Стартап привлек $1,5 млн от Big Sky Capital и Shadow Ventures.

OlympIQ – технологическая платформа для развития спорта, которая позволяет обрабатывать аналитические, операционные, медицинские и организационные данные с помощью ИИ.

Система раннего обнаружения лесных пожаров позволяет значительно сократить время реагирования на очаги возгорания и соответственно уменьшить масштаб и ущерб от пожаров. Она основана на видеомониторинге, видеоаналитике и технологиях искусственного интеллекта. Проект внедрен в Государственном национальном природном парке «Бурабай» и лесном резервате «Ертіс орманы».

AI-агент по протоколированию – ИИ-сервис для транскрибации и подготовки протоколов по аудиозаписям совещаний в государственных органах. Проект направлен на ускорение документооборота, снижение ручного труда, повышение точности и сохранности информации.

AI-Терапевт – ИИ-система для автоматического формирования медицинской документации по голосовому вводу. Система способна формировать анамнез заболевания, определять вероятные предварительные диагнозы, а также автоматически генерировать медицинский отчет с соответствующими клиническими рекомендациями.

Проекты по централизации радиологических исследований (PACS) с применением ИИ по раннему выявлению онкологических заболеваний. Система позволяет хранить и обрабатывать медицинские изображения.

 

#Токаев #GovTech #MedTech #IT-решения #EdTech

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