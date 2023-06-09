Катарский холдинг построит медицинский хаб в Астане

Глава холдинга Моутаз Аль-Хаййат выразил уверенность, что построенный хаб будет одним из передовых медицинских учреждений в Казахстане.

Фото пресс-службы МЗ РК

В рамках Международного экономического форума в Астане министр здравоохранения Ажар Гиният провела встречу с руководителем катарского холдинга «Power International Holding» Моутазом Аль-Хаййатом, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.

«Мы придаем огромное значение инвестиционному взаимодействию с Катаром в сфере здравоохранения. По проекту строительства медицинского хаба в Астане, с казахстанской стороны проводятся все необходимые мероприятия. Сегодняшнее подписание рамочного соглашения, а в последующем заключение соглашения об инвестициях, послужит толчком для развития казахстанско-катарских отношений в сфере биомедицинских исследований, в медицинском образовании, основанном на междисциплинарном сотрудничестве между врачами и клиническими исследователями, а также медицинского туризма», - отметила Гиният в ходе диалога с руководителем инвестиционной компании.

В рамках реализации проекта казахстанская компания «Cynosure» совместно с катарским холдингом будут продвигать накопленный опыт и научные достижения мирового медицинского оператора «Sedars Sinai» в Казахстане.

В свою очередь, глава катарского холдинга выразил уверенность, что построенный хаб будет одним из передовых медицинских учреждений в Казахстане, где будут использованы новейшие медицинские технологии, также созданы возможности для обучения лучшим практикам местных кадров.

Power International Holding, созданный в 1996 году, является вторым по величине частным семейным конгломератом в Катаре и занимается инвестиционными проектами и управлением ресурсами в различных отраслях, включая недвижимость, энергетику, телекоммуникации, финансы, здравоохранение, образование. Холдинг также управляет крупными компаниями, такими как Qatar Power Company, United Fashion Company и Qatar Healthcare.