Кайрату Кудайбергену снова продлили срок ареста

Кайрата Кудайбергена задержали в Алматы 22 апреля по делу о январских событиях.

Фото с Facebook-страницы К. Кудайбергена

Экс-депутату маслихата Алматы Кайрату Кудайбергену вновь продлили срок ареста до 21 января 2023 года, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Специализированного межрайонного следственного суда города.

"По сообщению Специализированного межрайонного следственного суда Алматы сегодня, 20 декабря 2022 года, постановлением суда удовлетворено ходатайство органов следствия о санкционировании продления срока содержания под стражей в отношении Кайрата Кудайбергена до 9 месяцев, то есть, до 21 января 2023 года", – говорится в сообщении.

Напомним, Кайрата Кудайбергена задержали в Алматы 22 апреля по делу о январских событиях. Ему 5 раз продлевали арест. В июле он лишился депутатского мандата.

По информации прокуратуры Алматы, Кудайберген подозревается по частям 1, 2 статьи 272 Уголовного кодекса РК (организация и участие в массовых беспорядках).