Кайрату Кудайбергену вновь продлили арест

Фото со страницы Кайрата Кудайбергена в Facebook

Специализированный межрайонный следственный суд Алматы продлил срок ареста бывшему депутату маслихата города Кайрату Кудайбергену, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Zakon.kz.

«17 ноября 2022 года постановлением суда удовлетворено ходатайство органов следствия о санкционировании продления срока содержания под стражей в отношении Қ. до 8 месяцев, то есть до 21 декабря 2022 года», – говорится в сообщении суда.

Напомним, Кайрата Кудайбергена задержали в Алматы 22 апреля по делу о январских событиях. Ему четырежды продлевали арест. В июле он лишился депутатского мандата.

По информации прокуратуры Алматы, Кудайберген подозревается по частям 1, 2 статьи 272 Уголовного кодекса РК (организация и участие в массовых беспорядках).