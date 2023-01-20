Кайрату Кудайбергену снова продлили срок ареста

Экс-депутату маслихата Алматы Кайрату Кудайбергену продлили срок ареста до 21 марта 2023 года, сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу специализированного межрайонного следственного суда города.

Фото со страницы К. Кудайбергена в Facebook

"20 января 2023 года постановлением суда ходатайство органа досудебного расследования удовлетворено, и санкционировано продление срока нахождения под стражей в период ознакомления с материалами уголовного дела в отношении Қ. сроком на 2 месяца, то есть до 21 марта 2023 года", – говорится в сообщении суда.

Напомним, Кайрата Кудайбергена задержали в Алматы 22 апреля 2022 года по делу о январских событиях. Ему 6 раз продлевали арест. В июле он лишился депутатского мандата.

По информации прокуратуры Алматы, Кудайберген подозревается в организации и участии в массовых беспорядках (части 1, 2 статьи 272 Уголовного кодекса РК).